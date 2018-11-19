Кадровые военные РФ массово отказываются ехать на Донбасс - разведка

Свои решения российские военные аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен и низким уровнем денежного обеспечения.

Кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Он отметил, что командование ВС РФ принимает интенсивные меры по повышению уровня укомплектованности личным составом российских оккупационных войск в ОРЛДО.

В частности, с начала ноября на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантами и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в том числе вакантных должностей, на которые ранее назначались лица, призванные только из числа местного населения.

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В связи с этим, по словам спикера, к подготовке на указанных сборах привлечены вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно.

Гуцуляк подчеркнул, что при этом обеспечение набора и морально-психологической подготовки военнослужащих в ходе сборов осуществляется непосредственно под руководством представителей главного военно-политического управления ВС РФ.

«Вместе с тем привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - заявил пресс-секретарь Минобороны Украины.

Он сообщил, что свои решения военные РФ аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством необратимых и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск.