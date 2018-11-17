Жителей оккупированного Донецка напугали автоматные очереди
22:52, 17 ноября 2018Война
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Никаких подробностей происходящего в оккупированном Донецке пока нет.
Иллюстрация REUTERS
Жители временно оккупированного Донецка встревожены автоматными очередями, которые слышны на разных улицах города.
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Что это может быть, местным жителям остается только гадать, передают "Ведомости Донбасса".
Вот что пишут дончане в соцсетях: "Где-то на Калиновке автоматная стрельба...", "Ботсад-Мотель. Автоматные очереди и тишина", "Донецк, Калининский район, в районе улицы Пархоменко стрельба длинными очередями".
Как сообщалось, в пятницу, 2 ноября, в 16:25 по киевскому времени в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.
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