Жителей оккупированного Донецка напугали автоматные очереди

Никаких подробностей происходящего в оккупированном Донецке пока нет.

Жители временно оккупированного Донецка встревожены автоматными очередями, которые слышны на разных улицах города.

Читайте также"Вы за это голосовали": в Донецке из-под крана течет зеленая вода (фото)

Что это может быть, местным жителям остается только гадать, передают "Ведомости Донбасса".

Вот что пишут дончане в соцсетях: "Где-то на Калиновке автоматная стрельба...", "Ботсад-Мотель. Автоматные очереди и тишина", "Донецк, Калининский район, в районе улицы Пархоменко стрельба длинными очередями".

Как сообщалось, в пятницу, 2 ноября, в 16:25 по киевскому времени в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.