В Донецке прогремел мощный взрыв, по городу носятся машины с сиренами - соцсети
17:46, 02 ноября 2018Война
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Пока никаких деталей происшествия в Донецке неизвестно.
Взрыв прогремел вечером / фото rnbo.gov.ua
В пятницу, 2 ноября, в 16:25 по киевскому времени в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.
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После чего по городу стали носиться машины с сиренами. Об этом в соцсетях сообщают местные жители: "Донецк. Одиночный взрыв только что", "Донецк. Заперевальная, Цветочный услышали", "Никто не в курсе, что это был за "бабах" и много сирен через десять минут?".
Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский боец, еще двое ранены.
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