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В Донецке прогремел мощный взрыв, по городу носятся машины с сиренами - соцсети

17:46, 02 ноября 2018
Война
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Взрыв прогремел вечером / фото rnbo.gov.ua

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После чего по городу стали носиться машины с сиренами. Об этом в соцсетях сообщают местные жители:  "Донецк. Одиночный взрыв только что", "Донецк. Заперевальная, Цветочный услышали", "Никто не в курсе, что это был за "бабах" и много сирен через десять минут?".

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский боец, еще двое ранены.

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Теги: #Донецк#взрыв