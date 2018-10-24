ВСУ получили боевые вездеходы (фото)

Основное преимущество авто - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью.

93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Холодный Яр" получила в пользование вездеходы UTV для перевозки противотанковых ракетных комплексов "Стугна".

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle". В переводе - "авто для утилитарных нужд". Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы", - сказано в сообщении.

По словам одного из командиров бригады, основное преимущество авто - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью - машине не страшны ни грязь, ни песок, ни сложный рельеф.

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Он также отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. «А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный», - резюмировал командир.

Как сообщал УНИАН, боевики в минувшие сутки ударили по ВСУ из запрещенного оружия: один военный погиб.