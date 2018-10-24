Боевики ударили по ВСУ из запрещенного оружия: один военный погиб

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

За прошедшие сутки, 23 октября, боевики уменьшили количество обстрелов, но опять применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Командиры подразделений Объединенных сил предпринимали решительные действия по подавлению вражеского огня.

«На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник совершал огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет. По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

Сегодня боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил не допущено.

«Несмотря на постоянное огневое воздействие со стороны противника, обороняющиеся подразделения продолжают укреплять занимаемые позиции, принимают меры по улучшению своего тактического положения и дают адекватный ответ врагу», – добавили в штабе.