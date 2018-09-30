Стали известны имена детей, погибших во время взрыва на оккупированном Донбассе

Напомним, в «ДНР» сообщили о гибели трех детей из-за взрыва мины под Горловкой.

В воскресенье, 30 сентября, под оккупированной Горловкой четверо детей подорвались на мине: трое (двое 13-летних и один 12-летний) погибли, еще один (10-летний) получил ранения.

Информацию о погибших рассказал выживший мальчик, пишет "Апостроф".

По его словам, погибли Коробов Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий 8 класс. Все они были учащимися горловской школы №30.

Четверо детей пошли в лесопосадку, на нейтральной полосе, практически на линии фронта. По предварительной информации, подорвались на противопехотной мине МОН-50.

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Напомним, в феврале 2018 года в городе Красногоровка Донецкой области в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения дети 14-ти, 9-ти и 3-х лет.

Кроме того, в оккупированном Донецке в субботу, 29 сентября, прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе кандидат на "пост" главаря так называемой "ДНР" Игорь Хакимзянов.