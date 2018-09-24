"Вся цепочка хорошо известна": Волкер рассказал о доказательства присутствия РФ на Донбассе

Соединенные Штаты тщательно изучили этот вопрос.

Представитель Госдепа США в делах Украины Курт Волкер рассказал, какие доказательства имеют США относительно присутствия российских регулярных войск на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью Эхо Москвы, отвечая на вопрос, какую информацию имеют США относительно расположения воинских частей на Востоке Украины.

"Что бы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочка командования, типы войск, их финансирования, численность военнослужащих регулярной российской армии, численность специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - заявил Волкер.

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Он добавил, что США бывало действовали таким же образом во время своих военных операций, однако большую часть сил составляют контрактники, финансирование которых осуществляет именно РФ.

"Я буду очень откровенным: США действовали таким же образом в других местах, где мы использовали подрядчиков как дополнение к военным операциям США, и в этом случае сложилась такая же ситуация. Осуществляется непосредственное российское командование и управление с помощью цепочки командования, что включает регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - подчеркнул Волкер.

Напомним, в августе начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что на оккупированном Россией Донбассе сосредоточено около 32 тысяч военных-оккупантов, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы.