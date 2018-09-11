Россия использует на Донбассе новейшие системы радиоэлектронной борьбы - Bellingcat

Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала, вероятно, свое самое важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе.

На востоке Украины обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы, поступившая на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем.

Об этом говорится в исследовании DFRLab, опубликованном на сайте Bellingcat.

"Эта находка подчеркивает усиление попыток России предотвратить мониторинг конфликта в Украине с беспилотников. Также это еще одно доказательство продолжающегося участия российских военных в конфликте на территории западного соседа и попыток скрыть это участие", - пишет Bellingcat.

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Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала, вероятно, свое самое важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А «Былина», который был впервые применен в ходе учений «Запад-2017» и поступил на вооружение Вооруженных сил (ВС) России только в этом году.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не публиковали результаты наблюдений в течение двух недель.

"28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1") возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска)", - сказано в сообщении.

Из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна («Леер-3») ранее наблюдалась в Украине, а другие три («Красуха-2», «Былина» и «Репеллент-1») ранее на востоке Украины официально не наблюдались.

Разработка российского комплекса «Репеллент-1» завершилась в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак беспилотников.

"Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников СММ ОБСЕ, так и разведывательных и вооруженных беспилотников украинских сил", - отмечается в статье.

«Красуха-2» сравнительно старше «Репеллента-1» и «Былины». Она состоит на вооружении ВС России с 2014 года. Эта система может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и самолетные радары, на расстоянии в сотни километров.

Более продвинутая система «Красуха-4» размещалась в Сирии для защиты российских и асадовских объектов. Подтвержденных случаев наблюдения «Красухи-4» в Украине нет. Недавний отчет ОБСЕ — первое подтвержденное наблюдение «Красухи-2» на Донбассе.

"Былина" — самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Ее представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдали только на учениях "Запад-2017". Сообщается, что эта система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

Фотография выше - одно из немногих известных изображений «Былины», поскольку система не была сфотографирована или снята на видео во время учений «Запад-2017». Это фото было взято из отчета 2017 года о средствах радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах России.

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"Эта система настолько новая, что российские Вооруженные силы едва успели попользоваться ею. Её появление на Донбассе указывает на приоритетность противодействия украинским силам для России. Тысячи солдат и танков, которые Россия ранее направляла на Донбасс, сменились сложными системами радиоэлектронной борьбы. Их пребывание на Донбассе гораздо более скрытно, однако все равно дает российским Вооруженным силам важную информацию и опыт для будущих конфликтов", - говорится в статье Bellingcat.

Еще одна система, недавно замеченная ОБСЕ, ранее уже наблюдалась на Донбассе. Это «Леер-3» - высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем.

"В российской системе радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3» используется три беспилотных летательных аппарата (БЛА) «Орлан-10», поддерживающтх соединение с грузовиком КамАЗ-5350, который служит командным пунктом и действует в радиусе 6 километров. БЛА глушит сигнал близлежащих телекомунникационных вышек посредством комбинации глушилок, установленных на беспилотнике, и одноразовых глушилок, сбрасываемых на землю. Затем БЛА могут отправлять текстовые и аудиосообщения, фактически устанавливая контроль над сотовой связью. Хотя изначально «Леер-3» был разработан для GSM-сетей, известно, что недавно он использовался и для работы с 3G и 4G-сетями", - пишет Bellingcat.

Эта система была сфотографирована в Донецке еще в 2016 году, о чем сообщали представители Украины в ОБСЕ. БЛА "Орлан-10", которыми оснащен комплекс "Леер-3", неоднократно сбивали в небе над Донбассом. Эти беспилотники производятся в Санкт-Петербурге и не применяются нигде в Вооруженных силах Украины.

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Только в январе 2018 года украинские силы заявляли о сбитии двух БЛА «Орлан-10». Это говорит о том, что Россия не ослабляет присутствия высокотехнологичных средств мониторинга и радиоэлектронной борьбы.

За последние четыре года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине наблюдала и фотографировала различные российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне конфликта. Известно, что эти системы применялись против беспилотников СММ, что ограничивало возможности мониторинговой группы по наблюдению за нарушениями Минских соглашений.