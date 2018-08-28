В сети показали эффектное видео учений ВСУ по реагированию на угрозы с моря

В Штабе ООС отметили, что цель мероприятий подготовки подразделений – это преобразование мастерства каждого отдельного военнослужащего на слаженность во время совместных действий в составе подразделений.

Штаб ООС показал эффектное видео с тренировки резервов и сил первоочередного усиления, которые действуют в случае возникновения угрозы на морском направлении.

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«На днях по приказу Командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялись очередные тренировки резервов и сил первоочередного усиления, которые действуют в случае возникновения угрозы на морском направлении», – говорится в сообщении Штаба в Facebook.

Отмечается, что экипажи армейской авиации и танкисты совершенствовали вопросы взаимодействия во время совместного выполнения задач по уничтожению противника как на море, так и на побережье.

«Подобные учения и тренировки являются системными и постоянными. Цель мероприятий подготовки подразделений – это преобразование мастерства каждого отдельного военнослужащего на слаженность во время совместных действий в составе подразделений», – отметили в Штабе.