Силы ООС на фоне напряженности в регионе провели учения в Азовском море: появилось эффектное видео

Украинские морские пограничники из состава ООС провели учения в Азовском море.

Украинские военные показали эффектное видео учений в море, где пограничники отработали боевые упражнения из штатного вооружения кораблей и катеров.

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Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«Одним из важных направлений деятельности сектора безопасности и обороны в районе операции Объединенных сил является защита государственной границы с морского направления. Недопущения проникновения морским путем террористических группировок, отдельных преступных элементов, оружия – вот главные задачи, которые возлагаются на личный состав Мариупольского отряда морской охраны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно по распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, морские пограничники провели учения в море, где отработали боевые упражнения по штатному вооружению кораблей и катеров.