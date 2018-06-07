Он утверждает, что ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов со стороны украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами во время "прямой линии".

"Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что надеюсь, ничего подобного не случится", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться проведением чемпионата мира по футболу в России и освободить Донбасс.

По словам Путина, "невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях на Донбассе - в "ЛНР" и "ДНР". "Видим, что там происходит, видим, как люди все это переносят, мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем делать это дальше", -сказал Путин.

Он заявил, что происходящее на этих территориях "печально", и это говорит о том, что "действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему".

"Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду, считать людей своими гражданами и подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?", - сказал Путин.

Он утверждает, что ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов именно со стороны украинской армии.

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"Зачем это делать, если нужно идти просто по пути выполнения Минских соглашений. Это просто нелепо с точки зрения конечного результата - восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше, чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", - уверен Путин.

Он считает, что Украина за год до выборов в Верховную Раду и выборов президента при действующей власти не в состоянии решить "проблему этих территорий", потому что ей не нужны избиратели с этих территорий.

"Если власти будут руководствоваться своими узкокорыстными политическими и экономическими интересами, если будут продолжать грабить свой народ и откладывать деньги на черный день в оффшорах на собственное имя, тогда ни к чему хорошему эта ситуация не приведет", - сказал он.

«Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договорённостей», - подчеркнул Путин.