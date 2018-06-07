Количество вооруженных провокаций на Донбассе со стороны РФ в мае было одним из наибольших за последний год - Турчинов

Оккупанты обстреливают подконтрольную Украине территорию Донбасса на глубину до 30 км.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что никаких признаков улучшения ситуации на Донбассе нет, количество вооруженных провокаций со стороны российских оккупационных войск в мае было одним из наибольших за последний год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

Читайте такжеПостроение Керченского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент в Крыму - Турчинов

«Уже 5 год продолжается война РФ против нашей страны. К большому сожалению, никаких признаков улучшения ситуации, нормализации ситуации мы не имеем», - заявил он.

«Май был для нас очень тяжелым по количеству обстрелов, по количеству агрессивных провокаций оккупационных российских войск», - добавил Турчинов.

По его словам, количество провокаций в мае было одним из наибольших за последний год.

Он напомнил, что Совет безопасности ООН принял заявление относительно обострения ситуации на Донбассе.

«Во время обстрелов, во время системных военных провокаций используется запрещенное Минскими соглашениями оружие, системами залпового огня обстреливают подконтрольную нам территорию на глубину до 30 км. В результате мы имеем потери не только среди наших военных, мы имеем жертвы среди гражданского населения, особенно больно – гибнут и наши дети», - добавил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в поселке Железное Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девушка, в которую попал осколок от снаряда.