Боевики применили против ВСУ новейшие реактивные снаряды

Военнослужащие тщательно собрали все обломки после обстрела и отдали их в специализированную лабораторию для проведения экспертиз.

Российско-террористические войска на Донбассе применяют новейшие образцы вооружения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на бойцов отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые держат позиции вблизи Мариуполя.

В соответствии с информацией, несколько дней тому назад украинские позиции были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку и оставили после себя большие воронки.

Военнослужащие тщательно собрали все обломки после этого обстрела и отдали их в специализированную лабораторию для проведения соответствующих экспертиз.

«Мы обнаружили хвостовики ракет не характерные для обычных боеприпасов. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совершенно другой вид и крепление. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Всё задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины», - рассказал один из военных.

В штабе отметили, что кроме обстрелов, российско-оккупационные войска проводят массовое минирование запрещенными боеприпасами украинской земли, в том числе в «серой зоне».

Ранее сообщалось, что с начала суток 13 мая в результате обстрела оккупантами позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе ранены двое украинских военных.