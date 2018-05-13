С начала суток ранены двое украинских военных - Минобороны

13:11, 13 мая 2018
Война
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В результате обстрела российских оккупантов ранены два защитника Украины / фото УНИАН

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток, 13 мая, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - сообщил он.

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Теги: #боевики обстреливают ВСУ