С начала суток ранены двое украинских военных - Минобороны

Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

С начала суток в результате обстрелов оккупантов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе ранены двое украинских военных.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток, 13 мая, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - сообщил он.