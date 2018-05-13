С начала суток ранены двое украинских военных - Минобороны
13:11, 13 мая 2018Война
53
Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
В результате обстрела российских оккупантов ранены два защитника Украины / фото УНИАН
С начала суток в результате обстрелов оккупантов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе ранены двое украинских военных.
Читайте такжеНа Донбассе продолжаются напряженные бои: один военный погиб, еще 4 ранены
Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
"С начала этих суток, 13 мая, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter