УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет о небольшом городке Вестпорт на западе Ирландии.

Большинство туристов, отправляясь в Ирландию, останавливаются в крупных городах, однако по-настоящему страну можно прочувствовать в населенных пунктах поменьше. УНИАН.Туризм познакомит читателей с небольшим городком Вестпорт на западе Ирландии, где гостей встречают уютные цветные домики и невероятные зеленые пейзажи.

Собственно, и мы в Вестпорт попали случайно, пытаясь подыскать отель на западе Ирландии поближе к природным локациям, которые нас интересовали. Уже потом мы узнали, что этот городок с населением чуть менее семи тысяч человек является довольно популярным среди западных туристов, а также стал временным домом для многих украинцев, которые искали убежища после начала полномасштабного российского вторжения. Поэтому неудивительно, что местные жители были удивительно хорошо осведомлены о войне в Украине, а еще очень удивлялись, что кто-то из украинцев попал к ним именно с туристической целью. Кстати о том, что стоит знать перед поездкой в Ирландию, вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Как доехать

Вестпорт (Westport) расположен на западе Ирландии в графстве Мэйо, и доехать туда можно прямым поездом из столицы Дублина (наш большой гид по городу читайте в отдельном материале) примерно за 3 часа. Стоимость билета в одну сторону составляет в среднем 16 евро. Посмотреть расписание и приобрести билеты лучше заблаговременно на сайте ирландских железных дорог. Только внимательно выбирайте рейс, ведь часть поездов на маршруте прямые, а часть – с пересадкой на станции Атлон.

Также можно попробовать доехать из Дублина до Вестпорта автобусом, но тогда придется делать пересадки, это будет дольше, а цена вопроса – не дешевле.

Также до Вестпорта можно доехать из Голуэя прямым автобусом номер 456 всего лишь за полтора часа. Стоимость билета – чуть менее 10 евро. Посмотреть расписание и приобрести билеты стоит заблаговременно через приложение местной транспортной компании TFI – такой билет будет дешевле, чем покупать у водителя при посадке.

Где остановиться

Вестпорт – небольшой город, а потому отелей в самом нем не так уж и много. Всего в городе и его окрестностях на лето сейчас доступны около 20 вариантов размещения.

Самым дешевым и популярным является хостел Old Mill Holiday Hostel в центре города в здании бывшей мельницы. Там можно остановиться как в многоместных общих комнатах для 10 человек за 27 евро за ночь, так и в четырехместных комнатах за 33 евро за ночь. Собственно, именно в нем мы и останавливались – в целом остались довольны.

В самом центре города есть еще несколько отелей, однако там ночевка в двухместном номере (одноместных там просто нет) будет стоить уже в диапазоне 110-200 евро. На окраинах города также есть с десяток гостевых домов, где ночь в двухместном номере обойдется в 90-200 евро. Также есть несколько вариантов размещения в 10-20 километра от города по примерно такой же цене, но это подойдет лишь туристам, которые берут в аренду машину.

Где поесть

Все заведения питания в Вестпорте, конечно же, расположены в самом центре. Многие из них открываются довольно рано, поэтому смело можно отправляться на завтрак. Например, советуем посетить кафе Christy's Harvest, где можно попробовать традиционные ирландские утренние блюда. Мы заказывали весьма вкусные боксти – ирландский вариант драников. Стоит довольно большая порция, которую смело можно делить на двоих, до 10 евро, в зависимости от дополнений, которые вы выберете. Кофе стоит 3-4 евро за чашку. Открываются они в 7:00 и работают до 17:00.

Еще одно хорошее место для завтрака – кафе This Must Be The Place, где можно попить вкусный кофе с традиционной ирландской выпечкой. Работают они с 8:00 до 16:00, но в понедельник выходные. В воскресенье кафе открывается на час позже.

Есть в центре и несколько классических ирландских пабов "как в кино", куда обязательно стоит заглянуть на бокал пива. В частности, советуем обратить внимание на паб Matt Molloy's, где почти каждый вечер звучит традиционная ирландская живая музыка. Действительно очень атмосферное заведение. Бокал пива здесь обойдется в среднем в 7-10 евро.

Только следует понимать, что в отличие от наших пабов, большинство ирландских не имеют полноценной кухни (ну или закрывается она очень рано). Так что доску колбасок или колец кальмара с гренками к пиву заказать не получится, максимум, что там будет – чипсы или орешки.

А потому перед походом в паб лучше поесть заблаговременно, ведь здесь есть еще один нюанс – как и большинство маленьких городов, Вестпорт ложится спать рано, поэтому последнее заведение питания с едой (а точнее фаст-фудом типа фиш-н-чипс или бургеров) – рыбная закусочная Blue Thunder, закрывается здесь в 22:00-23:00 в зависимости от дня недели и времени года. Довольно большую порцию рыбных палочек с картофелем фри здесь можно приобрести за 10 евро.

Также у центре Вестпорта есть довольно неплохой супермаркет сети Lidl, где можно купить продукты и приготовить себе что-то самостоятельно, если у вас есть доступ к кухне (ну или взять перекус в дорогу). Особенно рекомендуем обратить внимание на местные продукты, такие как копченый лосось, сыр чеддер, козий сыр и чесночное масло. Стоят они там копейки – можно купить все это за 10 евро. Цены на продукты в ирландских супермаркетах вообще довольно приятные – на уровне украинских, что действительно удивляет, поскольку цены в заведениях питания в Ирландии намного выше не только по сравнению с Украиной, но и со многими другими странами Европы.

Что посмотреть, чем заняться

Сам Вестпорт – город очень маленький, и, собственно, в самом нем делать особо нечего. Да, это довольно симпатичный городок с аккуратными небольшими цветными домиками, блестящей брусчаткой и цветочками на подоконниках, по улочкам которого приятно гулять, но если ничем это не дополнять, кроме хождения по пабам, то очень быстро станет скучно.

Для начала можно прогуляться до замка Веспорт-Хаус (Westport House) примерно в километре от центра города. Возведен он был в 18 веке, а при строительстве использовались камни с руин старинного замка Дун, который почти полностью разрушили бесконечные войны. Сейчас на территории замка расположен местный музей, где можно узнать немного больше об истории страны, если есть такое желание.

Если же не хотите заходить в музей – можно просто погулять вокруг замка, ведь он окружен прекрасным зеленым парком, где можно укрыться от солнца (если, конечно, повезет на него попасть). Также здесь есть озера с лебедями – живыми птицами и лодочками в их форме.

Далее оттуда можно пойти к местной бухте Клю (Cleve Bay) на атлантическом побережье. Во-первых, отсюда открывается прекрасные виды на гора Кроу Патрик (Croagh Patrick), которую ирландцы считают священной.

Во-вторых, на берегу залива Клю есть облагороженная пляжная зона Roman Island Beach – с лавочками и удобным спуском в воду. Правда, дно здесь каменистое, а в отливы, которые случаются здесь довольно часто, купаться нереально – до приличной глубины идти долго. Хотя если уж очень хочется, можно хотя бы ножки помочить.

Отсюда же можно отправиться в небольшой океанский круиз, где за полтора часа вы сможете полюбоваться 365 небольшими островами, на одном из которых расположен бывший летний хиппи-домик Джона Леннона, сотнями морских котиков и великолепными видами на горы – и все это в сопровождении оживленного и информативного рассказа местного экскурсовода.

В общем, вполне неплохой вариант, чтобы разнообразить отдых в Вестпорте. Взрослый билет на круиз стоит 22 евро, для детей есть скидки. Есть также семейные предложения. Круиз сезонный – только с апреля по октябрь. Билеты стоит бронировать онлайн заблаговременно. Подробнее можно почитать по ссылке.

Если же вы задержитесь в Вестпорте на несколько дней – можно сделать парочку выездных экскурсий. Любители активного отдыха могут подняться на уже упомянутую выше гору Кроу Патрик – в последнее воскресенье июля сюда поднимается немалое количество паломников, которые хотят почтить покровителя Ирландии – Святого Патрика (собственно, в честь него и названа гора), ведь, по легенде, он постился на вершине горы в течение 40 дней. В 5 веке там появилась церковь, которая несколько раз перестраивалась – последнюю возвели уже в начале 20 века.

Гора невысокая – всего 764 метра, впрочем подниматься на нее не так уж легко. Она имеет пирамидальную форму и каменистый рельеф, поэтому без специальной треккинговой обуви туда лучше не идти, особенно в дождливую погоду. От центра Вестпорта до подножия горы, откуда можно начинать подъем, идти почти 9 километров, а машиной ехать всего лишь 15 минут. Также можно добраться туда общественным транспортом – автобусом 450 до деревни Мурриск. Ехать чуть меньше получаса, билет стоит 5 евро.

Также, если имеете в своем распоряжении весь день, можно съездить на остров Акилл (Achill Island) – крупнейший среди ирландских островов, соединяющийся с основной частью Ирландии мостом Майкла Девитта между деревнями Акилл-Саунд и Полранни. Остров интересен тем, что примерно половина его населения говорит на ирландском языке (хотя в повседневной жизни все же большинство из местных употребляют английский). Тем не менее, здесь как нигде лучше можно прочувствовать старинную сельскую Ирландию. Кстати, на территории острова частично снимали фильм "Банши Инишерина" Мартина Макдоны с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, который был номинирован на "Оскар-2023".

В целом на территории острова Акилл несколько интересных локаций, но мы успели доехать до пляжа Кил (Keel Beach) – это довольно живописная местность с изумрудными прибрежными скалами, пастбищами овечек и голубыми прозрачными океанскими водами. В хорошую погоду здесь можно поплавать в Атлантическом океане, но больше всего это место любят серферы – тут идеальные условия для того, чтобы поймать волну.

Если не настроены купаться, можно пройтись вдоль побережья. За конечную цель можно поставить себе скалы Cathedral Rocks – это около 5 километров пешком, в течение которых вас постоянно будут сопровождать невероятные пейзажи. Если есть больше времени – также можно немного подняться на гору Minaun Heights, но стоит учитывать, что там очень стильный ветер.

Пляж расположен в 55 километрах от Вестпорта и всего лишь за полтора часа туда можно доехать на автобусе номер 450, билет будет стоить около 10 евро. Возле автобусной остановки есть довольно уютный ресторанчик, где можно согреться традиционным ирландским рыбным супом чаудер.

Также из Вестпорта можно съездить к самой популярной туристической достопримечательности Ирландии – скалам Мохер (Cliffs of Moher), но здесь уже расстояние будет 120 километров. Если арендуете авто, то это не будет большой проблемой, а вот общественным транспортом придется ехать с двумя пересадками более 4 часов. Одна из них будет в городе Голуэй, где лучше всего начинать свой маршрут к скалам Мохер. Подробнее об экскурсии туда читайте в нашем отдельном материале.

Кроме того, из Вестпорта можно съездить в знаменитый Национальный парк Коннемара (Connemara National Park), где расположена одноименная самая высокая гора Ирландии. Ехать из Вестпорта туда около часа на автобусе номер 423, билет стоит около 8 евро. Там же рядом расположен известный готический монастырь Аббатство Кайлмор (Kylemore Abbey). Обе локации выглядят великолепно, но мы туда, к сожалению, доехать уже не успели. Но будет повод вернуться, ведь этот регион нам очень понравился.

***

В начале путешествия Вестпорт воспринимался нами исключительно как перевалочный пункт поближе к основным локациям на маршруте, но в итоге он оставил у нас едва ли не самые лучшие воспоминания об Ирландии. Иногда важно выезжать за пределы крупных городов.

Марина Григоренко

