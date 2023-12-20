В Буковеле в середине декабря официально начался горнолыжный сезон.

В течение нескольких последних лет зимы в Украине были довольно бесснежными, поэтому зимний туристический сезон для большинства горнолыжных курортов страны был сорван.

Впрочем, в этом году туристам гораздо больше повезло со снегом – с самого начала зимы территорию Украины охватили обильные снегопады, поэтому шансов насладиться активными зимними видами отдыха или просто полюбоваться белоснежными горными пейзажами у украинцев на этот раз гораздо больше.

Более того, в некоторых карпатских регионах Украины сейчас настолько суровые погодные условия, что синоптики советуют туристам воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной снеголавинной опасности.

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Так, в середине декабря в Буковеле (Ивано-Франковская область) состоялось официальное открытие рождественского и новогоднего сезона 2023-2024 годов. Как сейчас выглядит самый известный и самый дорогой горнолыжный курорт Украины, зафиксировал фотограф УНИАН.

Разумеется, Буковель является далеко не единственным горнолыжным курортом Украины. Также на поиски зимнего драйва можно отправиться в Пилипец (Закарпатская область), Славское (Львовская область), Драгобрат (Ивано-Франковская область), Мигово (Черновицкая область) и не только.

Зимний отдых в горах – полезные советы

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как новичкам подготовиться к своему первому горнолыжному отдыху.

Также мы делились полезными советами для тех, кто решит поехать в Карпаты зимой на машине.

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