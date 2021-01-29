Проведя небольшую карпатскую разведку, можно запросто открыть для себя неожиданно кайфовые локации. Такие, чтобы без лишнего лоска, зато с гектарами ароматной хвои. Чтобы как с картинки, но с адекватным ценником и доброжелательными местными. Потому что украинские Карпаты могут удивлять. Стоит лишь знать, где эти чудеса найти.
Львовская область
Начнем с Львовской области. Потому что именно там спрятался красавец Крутогор: 10 километров до оздоровительного Трускавца и немного больше до Национального природного парка "Сколевские Бескиды". Еще и до архитектурного Дрогобыча часик на авто. Можно организовать оздоровительно-познавательный уикенд всей семьей.
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Большинство туристов останавливается в каком-то из трускавецких отелей. Отсюда до горнолыжного курорта ежедневно курсирует специализированный трансфер. Днем катаетесь, а вечером наслаждаетесь оздоровительно-лечебными услугами выбранного комплекса.
Насчет горнолыжной составляющей:
- Туристическая история курорта началась ориентировочно в 1970 году
- Имеет синие и красные трассы различной протяженности: от 200 до 500 метров
- А еще паркинг, детские площадки, рестораны и кофейни
- И снег с ноября по март
Здесь снежно, бюджетно, красиво и продуманно.
Закарпатская область
Но если пожелаете попасть в сказку, вам на Закарпатье. Поселок Поляна расположился в узенькой долине посреди густого леса. Здесь встречаются две реки - Малая и большая Пиня. А еще здесь можно остановить ход времени и поймать настоящий Карпатский дзен.
Насчет горнолыжной составляющей:
- Трассы для начинающих и профи
- Бугельные подъемники и три вершины на выбор: Кичера, Дунавка и Крехаев
- Прокат снаряжения и локальная инфраструктура
Совсем близко находятся поселок Поклон и городок Свалява. Последний, между прочим, известен своими минеральными водами и богатой историей. Советуем наведаться и нырнуть в его историю.
Черновицкая область
Закрывать подборку будет находка в Черновицкой области - поселок Мигово, расположившийся на высоте 740 метров над уровнем моря.
Так вот, если бы горнолыжным курортам давали премии за универсальность — Мигово получило бы безоговорочное первенство. Кататься можно на лыжах, борде или сноутюбе. Рядом огромная ледовая арена и лыжная школа для тех, кто впервые будет покорять вершины. Словом, ярмарка зимних развлечений и отдыха.
Насчет горнолыжной составляющей:
- Катаемся на горе Малая Кичера: 2 горнолыжные спуска длиной 1100 и 1300 метров
- Отграниченная трасса для начинающих — 100 м. Отдельная трасса для сноутюба — 150 метров
- Трассы освещены, поэтому оттачивать мастерство можно круглосуточно
- Два бугельных подъемника длиной 1000 и 600 метров
- А еще здесь 5 точек проката снаряжения и всего необходимого
А как попадете сюда на Маланку или Масленицу - считайте выиграли джекпот. Тематические танцы, пение, развлечения, вкусности и радости от местных обеспечены.
И не забудьте наведаться в Черновцы: по крайней мере один-два дня, но их нужно провести здесь. Устройте променад по пешеходной улице Леси Украинки, послушайте трубача на Ратуше и выпейте самый вкусный кофе в регионе.
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Красота умеет подождать. Но и вы не мешкайте, ибо пока снежок нежно обнимаете склоны — Карпаты по-особенному волшебные.
Сергей Кириченко, директор по развитию въездного туризма туроператора Join UP!
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