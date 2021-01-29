Говорят, что все самое лучшее находится в тени. Главное, научиться такие жемчужинки замечать.

Проведя небольшую карпатскую разведку, можно запросто открыть для себя неожиданно кайфовые локации. Такие, чтобы без лишнего лоска, зато с гектарами ароматной хвои. Чтобы как с картинки, но с адекватным ценником и доброжелательными местными. Потому что украинские Карпаты могут удивлять. Стоит лишь знать, где эти чудеса найти.

Львовская область

Начнем с Львовской области. Потому что именно там спрятался красавец Крутогор: 10 километров до оздоровительного Трускавца и немного больше до Национального природного парка "Сколевские Бескиды". Еще и до архитектурного Дрогобыча часик на авто. Можно организовать оздоровительно-познавательный уикенд всей семьей.

Читайте такжеМой первый горнолыжный опыт

Большинство туристов останавливается в каком-то из трускавецких отелей. Отсюда до горнолыжного курорта ежедневно курсирует специализированный трансфер. Днем катаетесь, а вечером наслаждаетесь оздоровительно-лечебными услугами выбранного комплекса.

Насчет горнолыжной составляющей:

Туристическая история курорта началась ориентировочно в 1970 году

Имеет синие и красные трассы различной протяженности: от 200 до 500 метров

А еще паркинг, детские площадки, рестораны и кофейни

И снег с ноября по март

Здесь снежно, бюджетно, красиво и продуманно.

Закарпатская область

Но если пожелаете попасть в сказку, вам на Закарпатье. Поселок Поляна расположился в узенькой долине посреди густого леса. Здесь встречаются две реки - Малая и большая Пиня. А еще здесь можно остановить ход времени и поймать настоящий Карпатский дзен.

Насчет горнолыжной составляющей:

Трассы для начинающих и профи

Бугельные подъемники и три вершины на выбор: Кичера, Дунавка и Крехаев

Прокат снаряжения и локальная инфраструктура

Совсем близко находятся поселок Поклон и городок Свалява. Последний, между прочим, известен своими минеральными водами и богатой историей. Советуем наведаться и нырнуть в его историю.

Черновицкая область

Закрывать подборку будет находка в Черновицкой области - поселок Мигово, расположившийся на высоте 740 метров над уровнем моря.

Так вот, если бы горнолыжным курортам давали премии за универсальность — Мигово получило бы безоговорочное первенство. Кататься можно на лыжах, борде или сноутюбе. Рядом огромная ледовая арена и лыжная школа для тех, кто впервые будет покорять вершины. Словом, ярмарка зимних развлечений и отдыха.

Насчет горнолыжной составляющей:

Катаемся на горе Малая Кичера: 2 горнолыжные спуска длиной 1100 и 1300 метров

Отграниченная трасса для начинающих — 100 м. Отдельная трасса для сноутюба — 150 метров

Трассы освещены, поэтому оттачивать мастерство можно круглосуточно

Два бугельных подъемника длиной 1000 и 600 метров

А еще здесь 5 точек проката снаряжения и всего необходимого

А как попадете сюда на Маланку или Масленицу - считайте выиграли джекпот. Тематические танцы, пение, развлечения, вкусности и радости от местных обеспечены.

И не забудьте наведаться в Черновцы: по крайней мере один-два дня, но их нужно провести здесь. Устройте променад по пешеходной улице Леси Украинки, послушайте трубача на Ратуше и выпейте самый вкусный кофе в регионе.

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Красота умеет подождать. Но и вы не мешкайте, ибо пока снежок нежно обнимаете склоны — Карпаты по-особенному волшебные.

Сергей Кириченко, директор по развитию въездного туризма туроператора Join UP!

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Автор: УНИАН