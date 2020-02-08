Мой первый горнолыжный опыт

Так уж сложилось, что я больше предпочитаю летний отдых в горах – неспешные прогулки по живописным склонам, наслаждение потрясающими пейзажами, знакомство с местной живностью. А вот активный зимний отдых я долгое время обходила стороной. Тем не менее, приглашение от Агентства по развитию туризма во Франции посетить местные горнолыжные курорты в составе группы журналистов наконец свело меня и зимние горы вместе. И это были не какие-то там небольшие холмики, а самые настоящие Французские Альпы – скалистые и с ледниками.

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Впереди ждали четыре дня на французских горнолыжных курортах Ле-Менюир и Тинь, где среди прочего мне предстояло наконец попробовать свои силы в катании на лыжах и другие активные виды зимнего отдыха. Разумеется, как бывалый турист, только я узнала о предстоящей поездке, сразу принялась готовиться к ней, читая полезные советы в интернете и опрашивая опытных знакомых-лыжников. Я поняла, что абсолютно ничего в этом не понимаю, и собираться мне нужно было практически с нуля. Ну а поскольку пункты назначения были на сравнительно большой высоте – около 2 тысяч метров, помимо, собственно, необходимого снаряжения, меня волновали еще и вопросы, как бы не замерзнуть. Итак, обо всем по порядку.

Что взять с собой из одежды и снаряжения на горнолыжный курорт

Перед поездкой на горнолыжный курорт нужно понимать несколько моментов. Во-первых, ваш гардероб должен быть спортивный, удобный и теплый. Т.е. все свои красивые наряды – платья, джинсы с открытыми щиколотками и дырками на коленках, а также стильные туфли на каблуках – лучше оставить дома. Во-вторых, нужно понимать, что ручной кладью вы здесь не отделаетесь – все горнолыжное снаряжение и прочие must have вещи занимают немало места. Тем более, если вы все же надумаете взять с собой пару приличных вещей для вечернего выхода в ресторан или еще куда-то. В-третьих, вам не избежать дополнительных расходов, ведь для зимнего отдыха (как и для любого другого активного отдыха) нужен специфический набор вещей, которыми вы редко пользуетесь в повседневной жизни.

Горнолыжный гардероб можно разделить на три категории – походный, для катания и парадно-выходной. В принципе, ничто не мешает вам использовать одни и те же вещи под все три цели, однако стоит учитывать, что при активном отдыхе ваш горнолыжный костюм может намокнуть из-за снега, да еще вы наверняка вспотеете. А потому вам может потребоваться «сменка», чтобы не простудиться. Да и в чистом-свежем-комфортном ведь приятнее отдыхать после катания.

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Часть снаряжения вы можете взять в аренду на месте катания – лыжи, палки, сноуборды, ботинки, шлемы, фонари и так далее. Разумеется, всегда лучше иметь свое – и комфортнее, и дешевле в конечном итоге, чем аренда. Однако если это ваше пробное катание и вы не уверены, что захотите еще повторить, то для начала можно ограничиться прокатом. Благо, предложений даже на украинских курортах хватает.

Одежда для катания на лыжах:

1. Лыжный костюм – куртка и брюки либо цельный комбинезон, при выборе которого стоит учитывать его водостойкость и паропроницаемость (по этим вопросам лучше проконсультироваться с продавцом или бывалыми друзьями-лыжниками). Эти вещи, как правило, не дают в аренду, потому следует ехать со своим. В то же время стоит такая спецодежда приличных денег. Меня выручило то, что я покупала нужную одежду в январе – в период новогодних скидок и сезонных распродаж. Потому мой совет: лучше запасаться горнолыжным гардеробом и снаряжением под конец сезона, а не перед его началом.

Я решила отделаться «малой кровью» и купила самые простые серые штаны для катания – без супер-дизайна и крутого бренда, но с хорошей водостойкостью. Цены на такие стартуют примерно от 2 тысяч гривень, но по скидке они обошлись всего в 700 гривень. Чуточку удобнее и дороже – штаны-комбинезон на бретельках. Лыжная куртка, желательно с капюшоном, обойдется примерно в два раза дороже штанов. Однако я для первого раза решила не тратиться на нее, а потому поехала кататься в своей старой зимней куртке – главное, чтоб она не была слишком длинной и позволяла свободно двигаться. Самый дорогой (и самый стильный) вариант – цельный теплый комбинезон.

К слову, если колеблетесь по поводу размера – лучше взять посвободнее, но чтобы не болталось. Ведь вам придется много двигаться, приседать, вы будете падать. А делать это в одежде, которая сковывает ваши движения и не тянется, сомнительное удовольствие.

2. Термобелье и носки – еще одна довольно затратная, но важная статья горнолыжного гардероба. Опять же, как новичок вы вполне можете обойтись обычными носками, футболками и кофтами, однако специальная одежда всегда будет комфортнее. Термобелье согреет вас и защитит от простуды, а специальные носки с усиленным носком и пяткой для лыж – помогут снизить давление на ноги, обезопасят их от затекания и мозолей. При этом носки должны быть обязательно выше уровня ботинка без лишних швов и плотно прилегать к ноге. Также намного удобнее кататься во флисовой кофте, чем в обычном объемном свитере или свитшоте. И, запомните, лучше переутеплиться, чем недоутеплиться.

3. Шапка, повязка и перчатки – новичку лучше кататься в лыжном шлеме, под который лучше всего подойдет универсальная спортивная бандана. Ее можно и на голову под шлем надеть, таким образом защитив еще и шею от продувания, и на нос натягивать в случае ветра или снега в лицо. Стоит такая вещь недорого, до 200 гривень. Если же намерены проводить больше времени без шлема, запаситесь плотно прилегающей шапкой или теплой повязкой на голову, чтобы она не спадала с головы во время движения. Еще один важный атрибут – непромокаемые лыжные перчатки с прорезиненными участками на пальцах и дополнительными манжетами. У хороших моделей также есть специальные крепления, которыми перчатки можно скреплять между собой и прикреплять к одежде, чтобы их не растерять. Стоят такие перчатки порядка тысячи гривень, но по скидкам я сумела купить отличную модель всего за 350 гривень.

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4. Очки или маска – без них также не обойтись в горах. Они защитят вас и от солнца (в горах оно светит ярче, еще и от снега отражается, так что глаза будет слепить очень сильно), и от снега с ветром (кататься, когда вам постоянно метет в глаза, также не очень приятно). Только учтите, что стильные имиджевые очки, которые вы покупаете на лето, здесь не пойдут. Нужны именно специальные очки закрытого типа для гор, в идеале несколько вариантов на разную погоду. Мне посчастливилось купить за 500 гривень по скидке модель-конструктор со сменными линзами – черными (для солнечной погоды), оранжевыми (самые универсальные – идеально для новичка) и желтыми (для пасмурной и снежной погоды), плюс специальная оправа для стекол с диоптриями. Маски для катания – чуточку удобнее, но и стоят дороже. Также не лишним будет купить специальный антифог для очков против запотевания, стоит он порядка 100 гривень. Ведь когда вы катаетесь, вы усиленно дышите, очки запотевают и тогда вы ничего не видите.

5. Обувь – в горах вам понадобятся минимум две пары обуви. Удобные зимние ботинки, в которых вы будете ходить в обычное время – на нескользкой подошве, прикрывающие щиколотку (а еще лучше до колена) и утепленные, и, собственно, горнолыжные ботинки для катания. Последние новичкам лучше взять в аренду, поскольку стоят они минимум 2 тысячи гривень, а хорошая модель с надежными металлическими застежками – куда дороже. При выборе таких ботинок нужно учесть, что это не самая удобная обувь – она должна плотно сидеть, чтоб нога не выскакивала, не болталась свободно внутри и пятка не отрывалась от стельки. Запомните, что просто ходить вам в них будет очень неудобно (они еще и невероятно тяжелые), потому вторая обувь там просто необходима.

Ну а что касается «модности». Разумеется, многим хочется выглядеть стильно, даже катаясь на лыжах. А потому если вы все же беспокоитесь по поводу своего внешнего вида, то будьте спокойны – индустрия моды не стоит на месте. При желании можно купить стильные и удобные комбинезоны, комплекты и различные аксессуары для катания. Хотя и стоить они будут дороже.

Другие важные вещи:

1. Страховка – лучше перестраховаться и оформить страховой полис для зимних видов спорта. Причем не только для отдыха за границей, но и в Украине.

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2. Аптечка – разумеется, не обязательно тащить с собой полную аптечку, но несколько важных вещей прихватить стоить. Мази от растяжений, согревающие мази от крепатуры, эластичный бинт и пластырь – непосредственно для катания. Плюс пару таблеток от горла (если вдруг простудитесь), от головы и желудка (никогда не знаешь, как организм отреагирует на большую высоту и незнакомую кухню). Все же искать аптеку вам будет не так легко в горных условиях, а за границей еще и без рецепта так просто ничего не купишь.

3. Специальная косметика – в горах вам обязательно потребуется солнцезащитный крем с высоким SPF (50+), ведь чем выше, тем ближе к солнцу. Даже при минусовой температуре в солнечный день обгореть в горах не составит труда. Лучше взять с собой на катание маленький тюбик, периодически обновляя слой крема на лице. Причем не стесняйтесь, если у вас на лице будет белый слой крема – так надежнее, потом еще спасибо скажете. Еще один важный элемент – питательный крем-бальзам для губ против обветривания.

4. Куда положить ваши вещи – кататься на лыжах лучше ехать максимально облегченным, поэтому никаких сумок и рюкзаков (помимо прочего они вам еще и будут мешать держать равновесие). Все необходимое – удостоверение личности, мобильный телефон, ключи, ski pass, карта местности, деньги, крема и прочие необходимые вещи постарайтесь уместить в карманах вашего горнолыжного костюма. Обычно карманов у таких костюмов достаточно и они довольно вместительные. Максимум – возьмите поясную сумку-бананку. Если идете в горы надолго и боитесь проголодаться, бросьте в карман небольшой питательный батончик или орешки. Также можно раздобыть специальный мини-термос, прикрепив его на пояс. Но это тоже будут определенные неудобства при катании.

Выбор трассы для катания

Даже бывалым лыжникам в первый день катания нужна «притирка», чтобы тело вспомнило движения. Кроме того, перед тем, как отправиться кататься, нужно хоть немного размяться. Также важно оценить состояние трасс, которое зависит от погоды и времени дня – в снежную погоду трасса немного легче, чем в солнечную (если, конечно, нет штормового ветра), после обеда трассы уже «укатанные» и, соответственно, более скользкие.

Если же вы совсем новичок, вы просто обязаны подойти к процессу чрезвычайно ответственно. На большинстве семейных горнолыжных курортов есть так называемые подвижные ковры, которые поднимают лыжника под небольшим углом наклона на самый легкий участок для катания. Как правило, эти зоны предусмотрены для детей, но и новичкам-взрослым они также отлично подходят. Здесь народу поменьше, точно нет «лихачей», да и ски пасс чаще всего не нужен. В общем, идеально для тех, кто только пробует свои силы. Здесь вы смело можете провести первый день катания и даже начало второго, разучивая и оттачивая основные навыки – торможения, повороты, даже банальные подъем вверх или спуски вниз, чтобы вы не съезжали при ходьбе.

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Разумеется, для первого дня катания новичкам лучше воспользоваться услугами инструктора либо хотя бы помощью друга, который умеет хорошо кататься и сможет вас подстраховать. Первый вариант, конечно, потребует дополнительных финансовых расходов, но, с другой стороны, от этого зависит ваша безопасность. В принципе, хороший инструктор в состоянии поставить вас на лыжи за одно занятие. Вы, разумеется, не станете за это время ассом, но самые простые зеленые трассы покорять все же сможете. Например, мне помогал делать первые шаги на лыжах инструктор Французской лыжной школы (ESF), и со своей задачей он справился отлично – уже к концу первого дня я кое-что могла, а на второй – уверенно проехалась по зеленой трассе.

И еще пару слов о самих трассах. В Европе их условно делят на четыре категории, от простых к сложным – зеленые, синие, красные, черные. И здесь главное – не пытайтесь прыгать выше головы. Во-первых, нужно понимать, что вы на трассе будете не одни. Вам нужно будет сосуществовать с другими лыжниками и особенно сноубордистами, в случае чего тормозить или отъезжать в сторону. Более того, чем круче трасса, тем больше вероятность попасть на лихача, который будет нестись вперед на всех парах. Увы, и на зеленых трассах такие персонажи попадаются – выпил шампанского и понесся в бой. И вы должны быть в состоянии увернуться от такого сорвиголовы.

Кроме того, когда вы пойдете кататься на трассу – вам наверняка придется подниматься на подъемнике, например, на бугельном. Неопытного лыжника это может напугать, ведь по сути вам придется на ходу запрыгивать на него, а потом успешно спрыгивать. Причем делать это придется с лыжами на ногах. И здесь главное не паниковать и сохранять спокойствие. Если едете впервые, постарайтесь поехать с инструктором или другом, который скажет вам, когда что нужно делать. Если с вами рядом никого нет – просто повторяйте то, что делает сосед.

Чем заняться на горнолыжном курорте помимо катания на лыжах и сноубордах

Разумеется, отдых на горнолыжном курорте не ограничивается одними лишь катаниями. Все же большинство подъемников и, соответственно, трасс закрываются с наступлением темноты. У отдыхающих есть несколько вариантов для отдыха. Хотя и стоит учесть, что их набор зависит от популярности и класса курорта.

Другие зимние активные виды отдыха

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Если у вас еще остались силы после катания на лыжах и сноуборде, можно попробовать другие виды активного зимнего отдыха. Например, прокатиться со склона на санках, проехаться на зимних горных самокатах или велосипедах, пройтись на снегоступах и так далее. Однако стоит учесть, что это все же дополнительные услуги, за которые вам придется заплатить определенную сумму – за аренду снаряжения или сопровождение гида-инструктора.

Бюджетный вариант – пройтись пешком по определенному маршруту в своих зимних ботинках. Однако здесь нужно учесть ряд моментов, особенно если вы отправляетесь гулять после наступления темноты. Во-первых, нужно хорошо утеплиться и надеть надежную обувь, которая не промокает и не скользит. Во-вторых, вам нужен фонарик и карта. В-третьих, безопасность превыше всего – не знаете маршрут, лучше не забредайте далеко. В-четвертых, прихватите полезный перекус (орешки или шоколадный батончик) и термос с чем-то горячим (но не горячительным!). В-пятых, обязательно сообщите кому-то, куда вы идете и когда планируете вернуться, чтобы в случае чего на базе могли забить тревогу.

Релакс в СПА после катания

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Большинство отелей на горнолыжных курортах предлагают своим гостям отдых в СПА с бассейнами, саунами и услугами массажистов, да и в частных домах нередко доступна небольшая банька. И, поверьте, после интенсивного катания вы точно будете испытывать острую необходимость в подобном релаксе. Дело в том, что катание на лыжах или сноуборде это та еще нагрузка для ваших мышц, особенно если в повседневной жизни вы ведете более спокойный образ жизни. И потому чтобы на утро после катания вас не свалила жуткая мышечная крепатура, поставив крест на дальнейшем счастливом отдыхе, после катания следует забежать хоть ненадолго в бассейн, сауну или хамам. Если такой возможности нет – то хотя бы постойте подольше под горячим душем, чтобы расслабиться. Также можно использовать мазь с согревающим эффектом на случай крепатуры.

Апре-ски, или бурная ночная жизнь на горнолыжных курортах

Весь спектр отдыха на горнолыжных курортах, следующий после катания, принято называть apres-ski, дословно от французского «после лыж». Это шоппинг, экскурсии, коктейльные вечеринки, гастрономические изыски в местных ресторанах, концерты, кинопоказы, спектакли, казино. Да все, до чего додумаются местные предприниматели. Чем круче курорт – тем больше предложений, и тем больше тех, кто едет сюда даже больше ради apres-ski, чем ради катания.

В принципе, многие отдыхающие не особо беспокоятся по поводу своего гардероба, а потому отправляются за подобными развлечениями в спортивной одежде. Тем не менее, что-то сменное у вас должно быть при себе. Вовсе не обязательно тащить с собой полный набор вечерних платьев и смокингов, но элементарную повседневную удобную одежду – джинсы, свитер, рубашка, ботинки – на случай, если промокните во время катания, взять все же стоит.

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Любой новый вид отдыха – это яркие впечатления и одновременно ответственность. Чем сознательнее вы подойдете к сборам, тем лучше пройдет ваш отдых и тем больше вероятность того, что вы избежите неприятных ситуаций, когда в процессе вскроются какие-то детали, о которых вы не подозревали. Удачных вам открытий!

Марина Григоренко

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