В Карпаты зимой на машине: несколько лайфхаков, чтобы отдых удался

Сезон зимнего отдыха в Карпатах в Украине уже идет полным ходом, и традиционно многие украинцы сталкиваются с проблемами, как добраться. Большинство билетов на поезда на «горячий» сезон уже раскуплены, да и не до всех точек отдыха можно легко добраться на общественном транспорте. А потому для тех, кто не представляет своей жизни без гор ни летом, ни зимой, кто любит кататься на лыжах или сноуборде, либо просто хочет отдохнуть на свежем воздухе поближе к нетронутой природе, отличным вариантом станет путешествие в Карпаты на машине в зимнее время.

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Да, поездка в Карпаты на автомобиле – звучит не совсем практично. Тем более – зимой. Однако если учесть многие факторы, плюсов насчитается намного больше, чем минусов. Итак, автомобилисты, специально для вас – несколько жизненных советов, как комфортно и недорого добраться в Карпаты на машине.

Подготовка автомобиля к поездке в горы

Возможно, бывалым путешественникам и автомобилистам с опытом некоторые советы не пригодятся, но новичкам важно знать: резина, естественно, должна быть зимней и свежей, в багажнике обязательно – запаска, домкрат, щетка от снега и льда. Перед зимним путешествием стоит проверить машину на очевидные «уязвимости»: уровень технических жидкостей, масла, давление в шинах, состояние покрышек, фары. Естественно, сделать это нужно не в последний момент, а запланировать заранее, поскольку очереди на СТО, особенно в зимний период, довольно большие.

Поскольку зимой всегда есть шанс окопаться в сугробе – как на родной улице, так и за тысячу км от дома, стоит также обзавестись надежным тросом. Из серьезной артиллерии зимой на пустынной одинокой трассе в случае поломки могут пригодиться саперная лопатка, мощный фонарь, теплые перчатки и устойчивый аварийный знак, который не сдует ветром.

Запас зимней «омывайки» для стекол должен быть значительным, так как жидкость в условиях нашей слякотной зимы заканчивается быстро, а автомагазины и заправки на обочине за пределами городов встречаются редко. Помимо больших бутылок можно прикупить компактный распылитель, чтобы не тратить много жидкости, если нужно просто протереть боковые стекла. Запасное колесо, как и в любой долгой поездке, жизненно необходимо, как и компрессор для шин и, по-хорошему, запасные лампы для фар.

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Кроме того, стоит учесть, что в дальних краях могут (и даже будут) проблемы с хорошими заправками. Особенно это опасно для дизельных автомобилей. Поэтому с собой хорошо бы взять канистру с бензином/соляркой, а также присадки к нужному типу топлива, которые помогут смягчить вред от не слишком хорошего горючего на сомнительных АЗС.

Подготовка путешественников к дороге

О себе тоже необходимо позаботиться. В частности – приготовить аптечку с набором необходимых лекарств: от головной и зубной боли, спазмов в животе и сопутствующих расстройств, аллергии, простуды (хотя бы леденцы от горла и спрей от насморка, если простуда застанет за рулем). Лучше написать список, чтоб ничего не забыть. С собой обязательно должна быть автомобильная зарядка для смартфона, чтобы не остаться без средств связи. Также необходимо положить в машину «запас на черный день». Он должен включать чистую воду, термос с горячим напитком и непортящиеся закуски (например, батончики и орехи), если вдруг вы надолго застрянете на трассе.

Дорога на машине в горы

Для комфортной дороги в машине должны находиться четыре человека. Если вы едете с друзьями, расходы на топливо, соответственно, делятся на четыре, а это около 600-800 грн с человека. Получается, машиной порой ехать удобнее, а также выгоднее, чем на поезде или автобусе.

Например, на дорогу из Киева до села Поляница Ивано-Франковской области в среднем нужно выделить около 12-13 часов. В летний сезон это часа на 3-4 меньше, но зима требует большей аккуратности и снижения скорости.

Учитывая, что темнеет быстро, а дорога в Карпаты – сложная, в машине должен быть еще хотя бы один человек, который сможет сменить водителя за рулем.

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Кстати, о дороге. Далеко не на всех участках она идеальна, поэтому водителю стоит быть предельно осторожным, не спешить, следить за впереди едущим транспортом, даже если придется «плестить» позади фур. Конечно, нашему нетерпеливому человеку хочется добраться побыстрей, но это слишком опасно, особенно зимой. Плохая дорога с ухабами и ямами плюс гололед или заснеженная дорога повышают риски на дороге в разы. Стоит помнить, что на трассе вы не одни, и своим поведением за рулем отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и людей, которые движутся с вами в потоке или едут на встречу. Кстати, в подтверждение этому нам по дороге несколько раз попадались машины, которые на скорости попадали в приличные ямы, съезжали в кювет и получали серьезные повреждения.

Стоит помнить о том, что Интернет в Украине есть далеко не везде. Поэтому навигация в телефоне в какой-то весьма критический момент может оказаться нерабочей. При этом встроенные в автомобилях GPS-системы не всегда могут правильно показывать дорогу в отдаленной местности. Чтоб перестраховаться, стоит взять с собой старый добрый навигатор и карты.

А перфекционисты могут заранее выяснить, где по пути расположены заправки, населенные пункты или хотя бы придорожные кафе. Еще один важный совет – не доводить машину до пустого бака. Ведь неизвестно, когда в следующий раз по дороге встретится заправка.

Через Карпаты на машине

Еще один совет – приезжать в Карпаты не на выходные, а в будние дни. Тогда есть шанс захватить более дешевые номера в гостиницах. Однако следует бронировать жилье хотя бы за несколько недель до планируемой поездки. Нам, например, удалось снять 6-местный номер за 300 грн с человека. Это с завтраком и парковкой для авто.

Передвигаясь на автомобиле уже в самих Карпатах, обращайте внимание, возможен ли в тех или иных местах проезд для легковушек. Поскольку это гористая местность, и возможны участки, где вы просто-напросто заглохнете или окажетесь в опасности на слишком узкой дороге возле обрывов или среди камнепадов. Также обращайте внимание на указатели, дорожные знаки, следите за погодной обстановкой в регионе, а также общайтесь с местными жителями. Кто, как не вуйки, знают все уголки своих родных мест и смогут дать вам ценные советы, как лучше объехать опасный участок и где съесть самый вкусный в Карпатах банош.

Если есть возможность трансфера в интересующие вас места (водопады, баня, горнолыжный спуск, просто прогулка по красивым местам), воспользуйтесь ею. Как правило, эта услуга включена в стоимость номера отеля, как и парковочное место для автомобиля. Так вы точно будете в безопасности, не думая о том, как проехать препятствие, а наслаждаться карпатскими красотами по полной.

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Даже 13-часовое путешествие в Карпаты кажется не таким утомительным, когда в итоге смотришь на бескрайние сизые горы, припорошенные снегом, на ели и сосны, с которых хочется рисовать картины. Вся эта идиллия, спокойствие и великолепие природы заслуживают, чтобы добраться до них, несмотря на снег, мороз и плохие дороги.

Путешествуйте больше, Украина прекрасна!

Вероника Кордон