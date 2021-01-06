Высота нынешнего дидуха составляет около 4 метров. Он состоит из 120 маленьких дидухов.

Во Львове сегодня на площади Яворского установили Рождественского дидуха.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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«Сегодня, 6 января, в городе состоялись торжества по вынесению и установлению Рождественского дидуха на площади Яворского», - говорится в сообщении.

В событии приняли участие мэр Львова Андрей Садовый, депутаты, военные и медики.

Отмечается, что традиционный символ рождественских праздников накануне готовят мастера Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. В этом году он имеет свои особенности: его высота составляет около 4 метров, а в целом он состоит из 120 маленьких дидухов.

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Автор: Светлана Макринская