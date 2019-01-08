С колядками и "козой": как в "Пирогово" праздновали Рождество (фоторепортаж)
13:20, 08 января 2019Фотоотчеты
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Одетые в праздничную одежду участники действа в "Пирогово" демонстрировали традиционные для украинцев рождественские обряды - колядовали и "водили козу".
В Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве 7 января 2019 года устроили театрализованное действо.
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Одетые в праздничную одежду участники действа демонстрировали традиционные для украинцев рождественские обряды - колядовали и "водили козу".
Отметим, в Украине на Рождество 7 января принято колядовать. Молодежь переодевается в пастухов, Ангела, Черта и носит рождественскую звезду. Также на коляду «водят козу» — парня, переодетого в вывернутый кожух. Колядники ходят от дома к дому, поют и получают за это гостинцы.
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