С колядками и "козой": как в "Пирогово" праздновали Рождество (фоторепортаж)

Одетые в праздничную одежду участники действа в "Пирогово" демонстрировали традиционные для украинцев рождественские обряды - колядовали и "водили козу".

В Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве 7 января 2019 года устроили театрализованное действо.

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Одетые в праздничную одежду участники действа демонстрировали традиционные для украинцев рождественские обряды - колядовали и "водили козу".

Отметим, в Украине на Рождество 7 января принято колядовать. Молодежь переодевается в пастухов, Ангела, Черта и носит рождественскую звезду. Также на коляду «водят козу» — парня, переодетого в вывернутый кожух. Колядники ходят от дома к дому, поют и получают за это гостинцы.