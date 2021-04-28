Компания будет выполнять рейсы два раза в неделю.

Украинский авиационный перевозчик Windrose («Роза ветров») с 30 апреля запускает рейсы из Киева (международный аэропорт «Киев» имени Сикорского) в чешский город Пардубице.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») на своей странице в соцсети Facebook.

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«Новая приятная новость от авиакомпании Windrose: возобновляются рейсы в чешский город Пардубице, которые перевозчик будет выполнять из Международного аэропорта «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания будет выполнять рейсы два раза в неделю.

Что этому предшествовало

Ранее в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинскому авиационному перевозчику Windrose выполнять регулярные рейсы из Киева в Кривой Рог.

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Автор: Павел Степанец