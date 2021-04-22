Разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этому направлению.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинскому авиационному перевозчику Windrose («Роза ветров»), который базируется в киевском международном аэропорту «Борисполь», выполнять регулярные рейсы из Киева в Кривой Рог.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

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В частности, разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этому направлению, а также неограниченные сроки действия права на выполнение рейсов.

Что этому предшествовало

По информации народного депутата Николая Тищенко, с 1 июня планируется запустить регулярные авиарейсы из Киева в Ужгород. Рейсы будет выполнять компания Windrose.

Windros

Авиакомпания Windrose («Роза ветров») основана в 2003 году и базируется в киевском международном аэропорту «Борисполь». В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.

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Автор: Павел Степанец