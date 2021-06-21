Мероприятие провели по всем традициям, с песнопениями и танцами.

В Ужгороде воссоздали древние свадебные традиции горожан "Свадьба в Ужгороде" в рамках арт-моба, начатого пять лет назад заслуженным академическим Закарпатским народным хором "Заглянем в прошлое".

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Так, древнюю городскую свадьбу провели по всем традициям, с песнопениями и танцами. Молодожены были в специально пошитой свадебной одежде того времени. Воссоздали участники действа и другие интересные обряды.

Между гостями праздника, одетыми в винтажную или народную одежду, разыграли призы.

Ранее в Ужгороде показывали экспозицию к Пасхе. Там были представлены работы учеников, воспитанников учебных заведений областного подчинения и учеников учреждений профессионально-технического образования со всей Закарпатской области.

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Автор: Ольга Робейко