Во время и накануне пасхальных праздников по всей Украине проводят тематические выставки. Такая экспозиция 29 апреля стартовала и в Ужгороде.
Читайте такжеБлюда на Пасху: что подать на стол к светлому праздникуНа ней побывал и корреспондент УНИАН. Так, там представлены работы учеников, воспитанников учебных заведений областного подчинения и учеников учреждений профессионально-технического образования со всей Закарпатской области.
За самые оригинальные изделия их создатели получат денежные призы. Выставка продлится до 11 мая.
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