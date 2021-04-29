Эта экспозиция продлится до 11 мая.

Во время и накануне пасхальных праздников по всей Украине проводят тематические выставки. Такая экспозиция 29 апреля стартовала и в Ужгороде.

Читайте такжеБлюда на Пасху: что подать на стол к светлому праздникуНа ней побывал и корреспондент УНИАН. Так, там представлены работы учеников, воспитанников учебных заведений областного подчинения и учеников учреждений профессионально-технического образования со всей Закарпатской области.

За самые оригинальные изделия их создатели получат денежные призы. Выставка продлится до 11 мая.

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Автор: Ольга Робейко