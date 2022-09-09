Пассажирка не знала о готовящемся сюрпризе.

Железнодорожный вокзал в Калуше в пятницу, 9 сентября, принял 100-тысячного пассажира "Стефания экспресса". Поезд отправился в праздничный рейс вечером.

Об сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Особенность рейса в том, что в поезде будет 100 тысячный пассажир с момента его переименования и обновления после победы песни "Стефания" на Евровидении.

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В "Укрзализныце" рассказали, что юбилейным пассажиром оказалась девушка. Ей подарили розовую панаму с надписью "Калуш" и автографом от группы Kalush Orchestra. Пассажирка не знала о готовящемся сюрпризе.

Кроме того, теперь звучание песни "Стефания" на отправку экспресса станет еще органичнее, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону.

Как ранее сообщал УНИАН, на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2022 победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Еще в первом полуфинале конкурса представители нашей страны взорвали сцену, и заставили весь зал аплодировать стоя.

После этого лава компании "Укрзализныця" Александр Камышин заявил, что поезд, который следует по маршруту Киев-Ивано-Франковск, получил официальное название "Стефания Экспресс".

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