Такие строгие меры будут действовать по отношению к ранее судимому юнцу в течение года.

Калушский районный суд Ивано-Франковской области запретил ранее судимому местному жителю посещать все заведения города Калуш, где продают спиртные напитки на разлив.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"Калушский суд рассмотрел представление начальника местного отдела полиции об установлении административного надзора в отношении парня, который ранее был приговорен к 1 году лишения свободы. После освобождения из исправительной колонии он вернулся на свое постоянное место жительства в г. Калуш и был взят на учет в полицию, как ранее судимое лицо", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечают правоохранители, за время пребывания на учете после освобождения из мест лишения свободы, молодой человек на путь исправления не встал, зарекомендовал себя с отрицательной стороны, допускал административные правонарушения, за которые привлекался к административной ответственности, на предупреждения органов внутренних дел не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок.

Учитывая все это, суд пришел к выводу о необходимости применения административного надзора сроком на 1 год и ввести ограничения в виде:

запрета выхода из дома, где он проживает, с 22:00 до 06:00;

запрета пребывания и посещения торговых точек, в которых продают спиртные напитки на розлив (кафе, бары, диско-бары, рестораны);

запрета выезда по личным делам за пределы Калушской, Войниловской, Верхнянской и Новицкой общин без ведома и разрешения Калушской полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева. Силовики вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.