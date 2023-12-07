Далеко не во всех популярных туристических странах Европы дела со знанием английского языка обстоят хорошо.

Английский считается самым распространенным языком в мире, ведь именно на нем чаще всего ведется международное общение. Потому путешествуя за границу, многие туристы уверены, что именно знание английского языка поможет им решить многие вопросы по месту отдыха.

Впрочем, как свидетельствуют свежие данные ежегодного English Proficiency Index за 2023 год, далеко не во всех популярных туристических странах дела со знанием английского языка обстоят хорошо.

Анализируя результаты 2,2 миллиона взрослых, сдавших стандартные тесты EF по английскому языку в 2022 году в 113 странах мира, каждой стране присваивался рейтинг из максимальных 800 баллов.

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В итоге рейтинг возглавили Нидерланды, жители которых набрали 647 баллов. В целом в топ-12 (страны с очень высокой компетентностью в английском языке) попали десять страны Европы: Австрия (3), Дания (4), Норвегия (5), Швеция (6), Бельгия (7), Португалия (8), Германия (10), Хорватия (11), Греция (12). Вторую строчку занял Сингапур, а Южная Африка – девятую.

Во второй категории (высокая компетентность) оказалось 18 стран, включая большинство соседних с Украиной: Польща (13), Румыния (15), Венгрия (17) и Словакия (18). Также в эту категорию попали такие европейские страны, как Финляндия (14), Болгария (16), Литва (21), Люксембург (22), Эстония (23), Сербия (24), Чехия (26) и Швейцария (30).

Украина же попала в третью категорию (средняя компетентность), заняв 45 строчку с 530 баллами. Это 31 из 34 мест среди стран Европы, представленных в рейтинге – ниже только Армения (48), Турция (66) и Азербайджан (83), последние две оказались в четвертой категори (низкая компетентность). В то же время в третьей категории оказались многие популярные европейские туристические направления: Грузия (32), Испания, Италия, Молдова (все три разделили 35 строчку), Албания (39) и Франция (43).

Ну а хуже всех дела с английским обстоят в Демократической Республике Конго (113), Таджикистане (112) и Йемене (111). Всего в пятой категории (очень низкая компетентность) оказались 22 страны, в том числе Узбекистан (93), Таиланд (101) и Казахстан (104).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект, которым официально закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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