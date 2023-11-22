Из законопроекта исключена норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект, которым официально закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

За законопроект "О применении английского языка в Украине" (регистрационный номер 9432) проголосовало 278 народных депутатов. Теперь он должен быть еще принят парламентом как закон и подписан президентом Украины.

Законопроектом определены категории претендентов на должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в частности, это государственные служащие категории "А", "Б" и "В", главы госадминистраций, полицейские среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуроры.

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Согласно законопроекту, в деятельности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии может использоваться английский язык как язык международного общения.

Также предусмотрено, что каждый, кто получает в учебном заведении полное общее среднее образование, изучает в этом заведении государственный и английский языки. Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку.

Согласно законопроекту, в учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста.

Учреждения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщает, что норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена из законопроекта решением профильного комитета. "Так что, кто выступал за сохранение дубляжа - rest easy", - отмечает он.

Статус английского языка в Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, эксперты считают, что реформу английского языка стоит начинать не с ограничений на дубляж фильмов на украинском, а с образования в школах и высших учебных заведениях.

По данным опроса популярного мессенджера "Viber", которые были обнародованы в июле 2023 года, четверть граждан (24%) не видит для себя необходимости заниматься английским. Еще 4% полагаются на пользование переводчиком. Также 12% украинцев ответили, что имеют "замечательный уровень знания языка"

При этом отмечается, что 60% украинцев планируют подтянуть свой английский: 22% уже готовы совершенствовать свой уровень владения языком, а 38% - только собираются.

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