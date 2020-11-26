По словам главы "Укрзализныци", первым шагом к увеличению туристических перевозок является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов до 80 с 200 гривень.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует перевозить поездами не менее 50% внутренних туристов.

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Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак по итогам сегодняшней встречи с представителями туристического бизнеса.

"Укрзализныця" приложит усилия, чтобы переключить на себя не менее 50% туристов, путешествующих по Украине. Условиями для этого являются разветвленная железнодорожная сеть, высокий уровень комфорта и безопасности, который обеспечивает железнодорожный транспорт», - цитирует пресс-служба его слова.

По словам Жмака, первым шагом для улучшения взаимодействия с туроператорами и увеличения туристических перевозок является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов до 80 гривень с 200 гривень.

Также руководитель "Укрзализныци" отметил, что компания уже предприняла шаги для повышения туристической привлекательности поездов, в частности ввела гибкую систему скидок, новые зимние маршруты, а также предложила скидки на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов.

Что этому предшествовало

Транспортные предприятия Украины в январе-октябре 2020 года сократили перевозку пассажиров – на 39,8%, до 2,13 миллиарда человек.

В частности, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом сократилась на 55,9% - до 57,5 миллиона пассажиров.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец