"Укрзализныця" возобновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка: полностью модернизирован кузов и обновлен интерьер, продлен их срок службы на 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
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Отремонтированный подвижной состав в количестве двух вагонов "Укразализныця" планирует задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска.
В этом году запланировано обновление еще 3 вагонов СВ, 24 вагона планируют оборудовать трансформирующейся мебелью.
Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн. Как отметили в пресс-службе, это в половину меньше, чем купить новый.
Теперь обновленный подвижной состав имеет большой ресурс для использования — с начальных 28 его продлено до 42 лет, а также современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.
Смонтирован шкаф управления и контроля электрооборудования пассажирского вагона и обустроен в вагоне экологически чистый туалет.
В 2021 году "Укрзализныця" планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн.
"Укрзализныця" и ее мощности
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
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В конце августа 2020 года "Укрзализныця" запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах.
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