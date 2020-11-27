Поезд будет проходить через многие популярные карпатские города, в том числе Яремче и Ворохту.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 18 декабря возобновляет курсирование пассажирского поезда №357/358 "Гуцульщина" сообщением Киев - Рахов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" возобновляет курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" №357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Поезд будет проходить через многие популярные карпатские города, в том числе Яремче и Ворохту.

Капремонт железнодорожного пути

Для возобновления курсирования поезда компания приняла меры по модернизации инфраструктуры.

"В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тысяч деревянных шпал. В результате будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов", - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона.

Что этому предшествовало

Компания "Укрзализныця" в декабре возобновляет курсирование ряда поездов.

В частности, возобновляется движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва); №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; №58/57 Ковель - Одесса; №70/69 Мариуполь - Львов; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск; №745/746 Киев – Славское.

С 13 ноября компания запустила два новых поезда – Львов - Бахмут (№142/141) и Харьков - Николаев (№251/252).

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец