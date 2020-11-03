Объем переводов за сентябрь составляет более миллиарда долларов.

Заробитчане в сентябре увеличили денежные переводы в Украину.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

"Их объем за сентябрь составил более миллиарда долларов, что почти на 6% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что за аналогичный в течение января-сентября объем денежных поступлений от украинских заробитчан достиг почти 8,5 миллиарда долларов.

"В НБУ спрогнозировали, что в связи с карантином переводы от трудовых мигрантов будут существенно меньше, чем обычно", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

В Польше официально работает 507 тысяч украинских заробитчан.

Всего в соседней стране трудоустроено не менее 700 тысяч иностранцев.

Наибольшее количество иностранцев, обращавшихся в соцзащиту, были граждане Украины - 507 тысяч, Беларуси - 46,2 тысячи и Грузии-11,1 тысячи.

Из всего количества иностранцев, которые получали полис соцстрахования в течение последних 16 лет-75% именно украинцы.

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Автор: УНИАН