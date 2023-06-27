Билеты уже доступны в приложении перевозчика, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

АО "Укрзализныця" отреагировало на спрос пассажиров и назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев - Львов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд будет удобно отправляться из столицы в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49. Обратно, из Львова, поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Отмечается, что поезд будет сформирован из новых вагонов производства "Крюковского вагоностроительного завода", с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

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В УЗ также отметили, что для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд является удобной пересадочной опцией, чтобы добраться до Львова. Так, в направлении Львова можно пересесть на поезд №191/192 из поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях). Так же в обратном направлении можно осуществить пересадку с поезда №192/191 на поезда №64 Киев - Харьков и №80 Киев - Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Война в Украине и"Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.

С ноября 2022 года в приложении "Укрзализныци" появилась возможность покупка билетов на международные рейсы.

18 апреля 2023 года "Укрзализныця" обновила правила возврата за билеты.

12 июня АО "Укрзализныця" в пилотном режиме открыло продажу билетов в женские купе.

26 июня стало известно, что "Укрзализныця" приняла решение о закрытии части железнодорожных станций.

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