Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что инвестиции в зону отчуждения могут улучшить экономическое состояние Чернобыля.

Министерство культуры и информационной политики, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственное агентство развития туризма Украины и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сегодня, 8 февраля, подписали меморандум, предусматривающий общую работу над развитием туристического потенциала Чернобыльской зоны.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ стороны подписали на пресс-конференции в Киеве.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что инвестиции в зону отчуждения могут улучшить экономическое состояние Чернобыля.

«Инвестиции, в том числе частные, в зону отчуждения – это инвестиции в формирование украинской идентичности и в увеличение экономического потенциала зоны», - сказал он.

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отметил, что Минкульт и Минприроды благодаря этому меморандуму четко разделят между собой компетенции в вопросе развития зоны отчуждения.

«Мы больше сосредоточимся на индустриальной части, биосферной, а Министерство культуры и информационной политики будет помогать нам заботиться о туристической части зоны», - сказал он.

Абрамовский также сообщил, что в ближайшее время стартует масштабное обновление дорог в зоне отчуждения. Также в планах обновление других инфраструктурных объектов.

Туризм в Чернобыльской зоне

В феврале этого года Кабинет министров передал государственному предприятию «НАЭК «Энергоатом» железнодорожную инфраструктуру от станции Вильча до станции Янов в зоне отчуждения для реконструкции.

В конце декабря 2020 года Ткаченко отметил, что в 2021 году будет активизировано развитие Чернобыльской зоны отчуждения как материального комплекса и туристического маршрута.

Ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14 декабря Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) представило третий социальный видеоролик «Мандруй Україною. Чернобыль».

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Автор: Павел Степанец