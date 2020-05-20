С 15 июня Кипр откроется для туристов

Кипр рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом, передает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

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Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают гостиницы.

Напомним, 11 государств Европейского союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС, как можно скорее открыть границы с соблюдением мер безопасности.

До этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе до 15 июня.