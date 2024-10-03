Шведский Стокгольм признали самым дружелюбным городом Европы / фото REUTERS

На фоне роста масштабов чрезмерного туризма в мире, все чаще можно услышать заявления, что в некоторых городах и даже странах уже не рады видеть туристов. Особенно активно в этом году призыва остановить массовый туризм можно было слышать в Испании.

Тем временем свежий рейтинг влиятельного журнала о путешествиях Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards, составленный на основе опросов путешественников, выявил десять городов Европы, где местные жители наиболее дружелюбно настроены по отношению к туристам. 

Примечательно, что в первую десятку попали сразу два испанских города – Валенсия и Пальма, причем ранее жители последней особо рьяно грозились радикально выживать туристов.

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Ну а возглавила рейтинг шведская столица Стокгольм, получившая "индекс дружелюбия" 94,07 из 100 баллов.

"Шведы открыты, вежливы и жизнерадостны, поэтому Стокгольм вполне заслуженно носит звание самого дружелюбного европейского города. Несколько дней в шведской столице познакомят вас с "fika", что буквально означает "кофейный перерыв", но представляет собой важную традицию общения, которая выходит за рамки самих горячих напитков. Расположенный на 14 островах, Стокгольм – это динамичный город, "пульсирующий духом". Даже система метро оживает с помощью поразительных фресок и инсталляций, создавая уникальную галерею, которая простирается на 110 километров", – гласит вердикт читателей издания.

Десять самых дружелюбных городов Европы 2024

  1. Стокгольм (Швеция).
  2. Будапешт (Венгрия).
  3. Валенсия (Испания).
  4. Вена (Австрия).
  5. Берлин (Германия).
  6. Пальма (Испания).
  7. Копенгаген (Дания).
  8. Лиссабон (Португалия).
  9. Милан (Италия).
  10. Неаполь (Италия).

А вот самым дружелютным городом мира читатели Condé Nast признали Сингапур – у него "Индекс дружелюбия" достиг 94,84 из 100 баллов.

Как сообщал УНИАН, ранее издание BBC Travel назвало две абсолютно разные страны мира, где туристам сейчас рады даже больше, чем когда-либо – Гренландия и Марокко.

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