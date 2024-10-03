Возглавила рейтинг шведская столица Стокгольм

На фоне роста масштабов чрезмерного туризма в мире, все чаще можно услышать заявления, что в некоторых городах и даже странах уже не рады видеть туристов. Особенно активно в этом году призыва остановить массовый туризм можно было слышать в Испании.

Тем временем свежий рейтинг влиятельного журнала о путешествиях Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards, составленный на основе опросов путешественников, выявил десять городов Европы, где местные жители наиболее дружелюбно настроены по отношению к туристам.

Примечательно, что в первую десятку попали сразу два испанских города – Валенсия и Пальма, причем ранее жители последней особо рьяно грозились радикально выживать туристов.

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Ну а возглавила рейтинг шведская столица Стокгольм, получившая "индекс дружелюбия" 94,07 из 100 баллов.

"Шведы открыты, вежливы и жизнерадостны, поэтому Стокгольм вполне заслуженно носит звание самого дружелюбного европейского города. Несколько дней в шведской столице познакомят вас с "fika", что буквально означает "кофейный перерыв", но представляет собой важную традицию общения, которая выходит за рамки самих горячих напитков. Расположенный на 14 островах, Стокгольм – это динамичный город, "пульсирующий духом". Даже система метро оживает с помощью поразительных фресок и инсталляций, создавая уникальную галерею, которая простирается на 110 километров", – гласит вердикт читателей издания.

Десять самых дружелюбных городов Европы 2024

А вот самым дружелютным городом мира читатели Condé Nast признали Сингапур – у него "Индекс дружелюбия" достиг 94,84 из 100 баллов.

Как сообщал УНИАН, ранее издание BBC Travel назвало две абсолютно разные страны мира, где туристам сейчас рады даже больше, чем когда-либо – Гренландия и Марокко.

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