Дипломат отметил, что возможность путешествовать в страны Евросоюза по упрощенной системе является для украинцев очень важной, поскольку главная евроинтеграция происходит "в головах".

В словах депутатов Европарламента об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС не шло речи о "реальной" опасности его утраты.

Об этом в интервью УНИАН рассказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол. Он отметил, что возможность путешествовать в страны Евросоюза по упрощенной системе является для украинцев очень важной, поскольку главная евроинтеграция происходит "в головах".

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"Я знаю, о чем вы спрашиваете, видел, что об этом много писали. Но новости были основаны на словах депутатов Европарламента, и там речь не шла о реальных угрозах", - ответил дипломат на вопрос об опасности утраты безвиза.

Он подчеркнул, что верит, прежде всего, в прямые контакты людей. "Вы знаете, я очень ценю то, что украинцы могут путешествовать. Я верю в прямые контакты людей. Украинцы могут у нас увидеть, как все работает, понять, какое общество они хотят создать. Самая главная интеграция – в головах. Сейчас идет огромная война дезинформаций, но, увидев все своими глазами, люди могут определить, что правда, а что – нет. Нужно путешествовать, смотреть, думать, какую страну хочется построить. Украина - суверенное государство, она сама определяет свой путь", - сказал Йеннес де Мол.

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Автор: Андрей Василюк