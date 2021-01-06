В словах депутатов Европарламента об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС не шло речи о "реальной" опасности его утраты.
Об этом в интервью УНИАН рассказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол. Он отметил, что возможность путешествовать в страны Евросоюза по упрощенной системе является для украинцев очень важной, поскольку главная евроинтеграция происходит "в головах".
Читайте такжеОпубликован список самых безопасных авиакомпаний 2020 года
"Я знаю, о чем вы спрашиваете, видел, что об этом много писали. Но новости были основаны на словах депутатов Европарламента, и там речь не шла о реальных угрозах", - ответил дипломат на вопрос об опасности утраты безвиза.
Он подчеркнул, что верит, прежде всего, в прямые контакты людей. "Вы знаете, я очень ценю то, что украинцы могут путешествовать. Я верю в прямые контакты людей. Украинцы могут у нас увидеть, как все работает, понять, какое общество они хотят создать. Самая главная интеграция – в головах. Сейчас идет огромная война дезинформаций, но, увидев все своими глазами, люди могут определить, что правда, а что – нет. Нужно путешествовать, смотреть, думать, какую страну хочется построить. Украина - суверенное государство, она сама определяет свой путь", - сказал Йеннес де Мол.
Читайте полную версию интервью на сайте УНИАН.
Последние новости о безвизе Украины с ЕС:
- Безвизу Украины с Евросоюзом ничего не угрожает-Зеленский
- Кулеба рассказал, грозит ли Украине потеря безвиза из-за решения КСУ
- Вице-премьер рассказала, есть ли угроза безвизу с ЕС из-за конституционного кризиса в Украине
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.