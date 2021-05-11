Начать выдачу гражданам ковидных сертификатов планируют до 1 июля 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что отечественные ковидные сертификаты позволят украинцам путешествовать по миру без каких-либо ограничений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил на брифинге.

«Специалисты и команда Минздрава вместе со специалистами Минцифры разработали соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать такие сертификаты в онлайн-режиме», - сказал он.

Степанов отметил, что сертификаты будут содержать всю необходимую информацию о вакцинации, в том числе и ту, которую прогнозируемо будет требовать ЕС и ВОЗ. По его словам, речь идет о прогнозируемых данных, потому что на сегодняшний день еще нет окончательного перечня информации, которая должна содержаться в этих документах, то есть ЕС еще не определился с этим.

При этом министр добавил, что Минздрав проводит консультации с европейскими коллегами, и «мы знаем, какая потенциальная информация может содержаться там».

«Украина будет иметь такие сертификаты, которые позволят украинцам путешествовать без каких-либо ограничений», - заверил Степанов.

Он добавил, что начать выдачу гражданам ковидных сертификатов планируют до 1 июля 2021 года.

Паспорт вакцинации в Украине: детали

29 марта президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине "паспортов вакцинации", в которых будут данные о прививках от COVID-19.

В тот же день министр здравоохранения Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев находится на финальной стадии разработки.

В ЕС разрабатывают "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. Планируется, что в сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

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Автор: Надя Пришляк