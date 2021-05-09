Политическое соглашение о запуске "сертификатов вакцинации" может быть достигнуто еще до конца мая.

Система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТСН.

"Мы должны сделать возможным поездки в ЕС и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над дорожным сертификатом, сертификатом вакцинации, идет полным ходом, так что она может начать работу с июня", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая.

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Внедрению "паспортов вакцинации" позволит совершать поездки в Евросоюз из третьих стран для тех, кто сможет доказать, что они:

получили прививки;

переболели COVID-19 и имеют антитела;

не инфицированы коронавирусом, что подтверждается отрицательным тестом.

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Автор: Александр Топчий