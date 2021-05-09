Система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТСН.
"Мы должны сделать возможным поездки в ЕС и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над дорожным сертификатом, сертификатом вакцинации, идет полным ходом, так что она может начать работу с июня", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая.
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Внедрению "паспортов вакцинации" позволит совершать поездки в Евросоюз из третьих стран для тех, кто сможет доказать, что они:
- получили прививки;
- переболели COVID-19 и имеют антитела;
- не инфицированы коронавирусом, что подтверждается отрицательным тестом.
Паспорта вакцинации: что известно
- Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.
- Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.
- При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
- 29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.
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