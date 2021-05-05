Введение паспорта вакцинации от коронавируса считается надежным путем для отмены ограничений и открытия странами границ.

Уже с лета этого года Европейский Союз намерен запустить паспорта вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Паспорта вакцинации от COVID-19: что известно

Читайте такжеЕврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристамВ ЕС идея о предоставлении вакцинированным от коронавируса лицам сертификата для возможности путешествовать – так называемого "паспорта вакцинации" – вызвала споры. Так, страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, открытия странами границ и возобновления туристических поездок без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Страны Большой двадцатки (G20) по итогам встречи 4 мая выступили в поддержку мер по внедрению паспортов вакцинации от коронавируса.

Кому будут выдавать COVID-паспорта

СOVID-сертификат смогут получить лица, которые были вакцинированы от коронавируса. При этом прививка должна быть сделана препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Также их планируется выдавать тем, у кого есть иммунитет к COVID-19 или кто получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Для владельцев COVID-паспортов отменяются требования о самоизоляции или тестировании на коронавирус. Срок действия документа – не более 12 месяцев.

В то же время в Европарламенте отметили, что COVID-сертификат не будет действовать как документ, необходимый для путешествий, и также не станет условием для свободного передвижения в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что все 27 государств-членов ЕС безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA.

Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

"Зеленый паспорт" в Италии

В Италии во второй половине мая начнет действовать " зеленый паспорт", который позволит туристам путешествовать между регионами страны.

Власти Италии, по словам премьер-министра страны Марио Драги, намерены предложить туристам четкие правила пребывания, чтобы гарантировать их безопасность. В целом же в Италии ожидают, что стране может потребоваться 2 года для возвращения к уровню туризма 2019 года.

СOVID-паспортизация в Украине

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько прививок от коронавируса за сутки могут делать в УкраинеВ конце марта на необходимости разработки системы СOVID-паспортизации для украинцев акцентировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти паспорта уже разрабатываются многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

Тогда же в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

В апреле в Кабинете министров заявили, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Цифровой сертификат, в частности, будетподтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сдал тесты на коронавирус.

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Автор: Алина Вишневская