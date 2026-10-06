Названы лучшие направления в мире, где тепло круглый год

Однако туристам все же стоит опасаться сезона дождей при посещении этих мест.

Комфортная теплая погода является одним из ключевых факторов, на основе которых туристы выбирают место для проведения отпуска. Все же обидно заплатить немалую сумму за то, чтобы в итоге проваляться в помещении, кутаясь в плед.

Но, к счастью, в мире есть немало мест, где тепло круглый год – будь то экскурсии по городам, сафари или сочетание того и другого.

Эксперты издания The Times определили лучшие направления для отпуска по всему миру, где теплая погода сохраняется в течение всего года.

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Одновремнно они предупредили, что многие из этих мест обязаны круглогодичным теплом своей близости к экватору. Холодно там не бывает, но возможны дожди – правда, обычно это кратковременные сильные ливни, а не затяжная морось.

14 лучших мест в мире, где тепло круглый год

Сейшельские острова : средняя температура 30°C, самые жаркие месяцы – март и апрель, самый дождливый месяц – январь. Кения : средняя температура 30°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – апрель. Египет : средняя температура 32°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – февраль. Мальдивы : средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – апрель, самый дождливый месяц – сентябрь. Таиланд : средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – апрель, самый дождливый месяц – сентябрь. Канарские острова : средняя температура 21°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – декабрь. Абу-Даби, ОАЭ : средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – февраль. Занзибар, Танзания : средняя температура 26°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – апрель. Рио-де-Жанейро, Бразилия : средняя температура 24°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – декабрь. Аруба : средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – сентябрь, самый дождливый месяц – ноябрь. Намибия : средняя температура 20°C, самый жаркий месяц – декабрь, самый дождливый месяц – февраль. Мексика : средняя температура 26°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – сентябрь. Лангкави, Малайзия : средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – март, самый дождливый месяц – октябрь. Маврикий : средняя температура 24°C, самый жаркий месяц – январь, самый дождливый месяц – февраль.

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