Названы лучшие направления в мире, где тепло круглый год

Комфортная теплая погода является одним из ключевых факторов, на основе которых туристы выбирают место для проведения отпуска. Все же обидно заплатить немалую сумму за то, чтобы в итоге проваляться в помещении, кутаясь в плед.
Но, к счастью, в мире есть немало мест, где тепло круглый год – будь то экскурсии по городам, сафари или сочетание того и другого.
Эксперты издания The Times определили лучшие направления для отпуска по всему миру, где теплая погода сохраняется в течение всего года.
Одновремнно они предупредили, что многие из этих мест обязаны круглогодичным теплом своей близости к экватору. Холодно там не бывает, но возможны дожди – правда, обычно это кратковременные сильные ливни, а не затяжная морось.
14 лучших мест в мире, где тепло круглый год
- Сейшельские острова: средняя температура 30°C, самые жаркие месяцы – март и апрель, самый дождливый месяц – январь.
- Кения: средняя температура 30°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – апрель.
- Египет: средняя температура 32°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – февраль.
- Мальдивы: средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – апрель, самый дождливый месяц – сентябрь.
- Таиланд: средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – апрель, самый дождливый месяц – сентябрь.
- Канарские острова: средняя температура 21°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – декабрь.
- Абу-Даби, ОАЭ: средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – февраль.
- Занзибар, Танзания: средняя температура 26°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – апрель.
- Рио-де-Жанейро, Бразилия: средняя температура 24°C, самый жаркий месяц – февраль, самый дождливый месяц – декабрь.
- Аруба: средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – сентябрь, самый дождливый месяц – ноябрь.
- Намибия: средняя температура 20°C, самый жаркий месяц – декабрь, самый дождливый месяц – февраль.
- Мексика: средняя температура 26°C, самый жаркий месяц – август, самый дождливый месяц – сентябрь.
- Лангкави, Малайзия: средняя температура 28°C, самый жаркий месяц – март, самый дождливый месяц – октябрь.
- Маврикий: средняя температура 24°C, самый жаркий месяц – январь, самый дождливый месяц – февраль.
Другие идеи для путешествий
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты туристического портала Europe's Best Destinations назвали лучшие рождественские ярмарки Европы для посещения этой зимой. Возглавила рейтинг столица страны-соседки Украины.
В свою очередь команда крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet отобрала лучшие места в Европе для путешествия зимой 2026-2027 годов.
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