В резиденции Санты уже заявили, что готовы принимать привитых гостей, которые не ездили в Африку.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" напугал администрацию резиденции Санта Клауса в финской Лапландии. В результате принимать будут только полностью вакцинированных гостей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом году ряд стран в мире уже понемногу вводят туристические ограничения, а в ВОЗ рекомендует людям от 60 лет не планировать никаких поездок.

Читайте такжеМиссия "спасти Рождество": восемь регионов Испании закручивают карантинные гайкиДо пандемии в декабре в Лапландии насчитывалось более 60 тысяч посетителей. В прошлом году приехало всего около 10 тысяч и убытки из-за этого составили 1,7 миллиона евро.

Какие убытки будут в этом году еще не знают, но готовы открыть свои двери для гостей, прошедших полный курс вакцинации. В то же время для туристов, которые в последние две недели побывали в африканских странах, въезд в Финляндию запрещен даже при наличии прививок.

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30 ноября в столице США Вашингтоне к новогодним праздникам уже украсили официальную резиденцию президента страны. По традиции, это сделала первая леди США Джил Байден с помощью сотни волонтеров.

Центральной елкой Белого дома стала пятиметровая пихта в Овальном кабинете, рабочей комнате президента США. На главной елке резиденции красуются белые голуби и ленты с названиями американских штатов.

1 декабря загорелась рождественскими огнями главная елка Нью-Йорка. На нее пришли посмотреть сотни зрителей.

Кроме того, сезон рождественских ярмарок начнется по-разному в городах Европы. Одна из древнейших и крупнейших европейских ярмарок уже открылась во французском Страсбурге, который еще называют столицей Рождества. Однако пускают туда лишь с COVID-сертификатом и маской. Однако во многих немецких городах рождественские ярмарки отменили из-за карантинных ограничений. Закрыты они и в Чехии, а также и в Словакии и Австрии, которые ввели полный локдаун.

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Автор: Анастасия Горбачева