Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований.

Читайте такжеСейшелы открылись для украинских туристов: условия въездаКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Сент-Винсент и Гренадин

Сент-Винсент и Гренадин - независимое государство в Карибском море. Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины. Площадь - 389 км². Население - 118 тыс. человек (в 2008). Столица - Кингстаун. Официальный язык - английский.

В стране сохранились архитектурные достопримечательности. Тут имеется большой Ботанический сад, где собрана коллекция из довольно редких экспонатов (цветы, растения, которые были привезены со всего мира), передает travels-guide. И заповедник Олдхег на территории острова Бекия.

Одной из самых популярных природных достопримечательностей является вулкан Ла-Суфриер.

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Автор: Леся Лещенко