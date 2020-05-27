Newsweek о путешествиях во времена коронавируса: какое место в самолете самое безопасное?

Воздух в самолете даже чище, чем, например, в офисе или торговом центре, но в кабине труднее держать дистанцию от других людей.

Пандемия коронавируса заставила всю отрасль авиаперевозок приземлиться. А большинство людей не могут путешествовать из-за мер карантина. Пассажирский поток в США по состоянию на понедельник (в День памяти) был меньше на 86% по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Об этом свидетельствуют последние цифры Администрации безопасности транспорта (TSA).

Авиакомпании готовятся к обслуживанию большего количества пассажиров. Но путешественники боятся заразиться коронавирусом, особенно в самолете, где длительное время приходится сидеть в одном помещении с сотнями других людей, - пишет Newsweek.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США отмечают: "Путешествия повышают ваши шансы подхватить и распространить COVID-19. Мы не знаем, какой из способов путешествовать безопаснее, чем другие. Однако, аэропорты, автобусные станции, железнодорожные вокзалы и другие остановки - это все места, где путешественники могут попасть под влияние вируса в воздухе и на поверхностях. Это также места, где трудно соблюдать социальное дистанцировании".

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Правда ли угроза заразиться выше в самолете? Обычно риск подхватить инфекцию в таком месте ниже, чем в торговом центре или в офисе. Об этом говорят в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"По сравнению с такими местами воздух в кабине современного самолета меняется значительно чаще, чем в офисе или магазине", - отмечают в организации.

В случае большинства современных самолетов воздух, который поставляется в кабину пассажиров, или на 100% свежий, или же состоит из смеси свежего и рециркулированного воздуха, который фильтруется с помощью фильтров HEPA. Эти фильтры имеют эффективность на уровне 99,97% и выше. Они устраняют вирусы так же, как и фильтры в операционных.

"Большинство вирусов и других микроорганизмов не распространяются во время полетов из-за способа циркуляции и фильтрации воздуха в самолетах. Однако, трудно соблюдать социальное дистанцирование во время загруженных рейсов. Приходится сидеть рядом с другими людьми часами. Это может повысить риск попасть под влияние коронавируса, который вызывает COVID-19", - объясняют в Центре контроля и профилактики заболеваний США.

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"Путешествие воздушным транспортом требует пребывания в очереди на контроле, в терминалах аэропортов, что может привести к близкому контакту с другими людьми и различными поверхностями", - добавляют в ведомстве.

В ВОЗ тоже подтверждают, что качество воздуха в кабине большинства самолетов тщательно контролируется. А вентиляторы обеспечивают полную замену воздуха в кабине 20-30 раз в час.

"Очень заразные болезни, такие как грипп, чаще распространяются среди пассажиров в ситуациях, когда система вентиляции на борту самолета не работает", - отмечают в ВОЗ.

Есть ли на борту самолета самое безопасное место? Придерживаться социального дистанцирования на борту почти невозможно из-за того, как размещены пассажирские кресла. Однако, место у иллюминатора будет немного лучше, потому что убирает необходимость контакта с людьми с одной стороны. Но, конечно, даже здесь нужно помнить об опасности контактов с поверхностями.

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"Передача инфекции может произойти между пассажирами, которые сидят в одной части самолета. Обычно это происходит через кашель, чихание или прикосновение (прямой или при посредничестве поверхностей). Здесь ситуация ничем не отличается от других случаев, когда люди находятся близко друг к другу, например, в поезде, автобусе или театре", - объясняют в ВОЗ.

В этом месяце в США председатель комитета Палаты представителей по вопросам транспорта Питер ДиФазио призвал все авиакомпании страны не продавать билеты на места посередине. Он написал специальное письмо всем авиационным профсоюзам, попросив их отдать приоритет безопасности и здоровью пассажиров, а не доходам отрасли. Некоторые авиакомпании предлагают путешественникам выкупить место посередине, чтобы увеличить дистанцию с соседом.

Как сократить риск заражения на борту самолета? Здесь советы такие же, как и в случае меры безопасности в любом людном месте.

"Существуют простые шаги, которые помогут сократить риск подхватить болезнь во время путешествия. Они включают соблюдение гигиены рук путем их частого мытья с мылом или обработки с помощью дезинфекторов на основе спирта, а также воздержания от прикосновений к своему лицу, особенно глазам, носу и рту", - объясняют в Международной ассоциации воздушного транспорта.

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"Не стоит отправляться в путешествие, если вы плохо себя чувствуете. Если же симптомы респираторной болезни появились во время или после поездки, стоит обратиться за медицинской помощью и рассказать о своем путешествии своему врачу. Большинство правительств предлагают четкие инструкции в таких случаях", - добавляют в организации.

"Чтобы минимизировать риск передачи инфекции, путешественники, которые чувствуют себя нехорошо, особенно если у них повышена температура, должны отложить свою поездку до выздоровления. Люди с известными активными инфекционными болезнями не должны путешествовать воздушным транспортом. Авиалинии должны не позволять ступать на борт пассажирам, которые кажутся зараженными этими болезнями", - советуют в ВОЗ.

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