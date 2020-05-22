CNN: После COVID-19 в аэропортах появятся роботы-уборщики и камеры дезинфекции пассажиров

Пандемия навсегда изменит то, как люди путешествуют авиационным транспортом.

Мир постепенно ослабляет карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. И в этот момент человечество стоит на грани новой эры путешествий авиатранспортом.

Скоро нам придется встретиться с армиями роботов-уборщиков, которые будут патрулировать вестибюли аэропортов, а также с автоматизированными стойками регистрации и кассами авиабилетов. Об этом пишет CNN. Пассажиры в будущем будут проходить проверку безопасности и регистрации багажа, не касаясь при этом абсолютно ничего. А после этого они сядут на борт самолета, где жесты и движения глазами будут закрывать и открывать место хранения ручной клади или управлять экранами с развлечениями во время полета. Абсолютно все может стать "без прикосновений".

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Вместо униформы стюарды и стюардессы могут перейти в похожие на скафандры защитных костюмы. Большинство этих концепций до сих пор изучаются. Но скоро они могут перейти в реальный мир и стать вездесущими, как биометрические ворота и сканеры тела, которые уже стали нормой для терминалов аэропортов.

Издание пишет, что человечество приближается к точке, когда можно будет вернуться с виртуальных встреч в Zoom к путешествиям воздушным транспортом. Но когда именно это произойдет?

"Я, так же как и многие из наших клиентов, рассчитываю, что где-то в 2021 году все проблемы закончатся", - сказал старший партнер компании McKinsey & Compan Алекс Дихтер.

Он указывает на усиленные меры, которые внедряют в Китае. Они требуют подтверждения от пассажиров, что у них нет COVID-19, с помощью специальной системы. В ее рамках люди отправляются в путешествия со специальным QR-кодом, который может быть зеленого, желтого или красного цвета. Зеленый означает, что пассажир прошел тест и у него нет коронавируса, а власти точно знают, где он был до этого.

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"Нужно регистрировать этот код в каждом месте. Много раз мерить температуру и заполнять различные формы. Трудно себе представить, что такие процедуры будут введены на Западе", - сказал Дихтер.

Однако, данные отслеживания будут ключом к возвращению в небо. Дихтер предполагает, что некоторые страны сосредоточатся на этом. Поэтому будут разработаны протоколы, которые позволят авиакомпаниям связаться с каждым пассажиром рейса, если вдруг окажется, что зараженный человек был на борту. Также, по мнению эксперта, авиаперевозчики ускорят переход на самообслуживание.

"Это тенденция, которая уже некоторое время наблюдалась. Но авиакомпании не спешили наращивать масштабы этих технологий", - пояснил Дихтер.

А пока все новые технологии не материализовались, возвращение пассажиров в небо может проходить с арсеналом, того, что уже доступно. Именно поэтому, по мнению эксперта, в ближайшее время может быть сделана ставка на премиальные продукты и возможности бизнес-класса. Он считает, что пассажиры положительно отнесутся к экспериментам с пустым местом посередине, к которым прибегают некоторые авиакомпании.

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Перевозчик из Колорадо Frontier Airlines предлагал клиентам заплатить дополнительную суму, чтобы оставить кресло посередине пустым. В Европе Easyjet сделала то же самое. В свою очередь, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обнародовала 5 мая официальное заявление, в котором выступила против блокирования места посередине и рекомендовала пассажирам и членам экипажа носить маску на борту.

В новую эру полетов можно ожидать, что личные средства защиты (PPE) будут неотъемлемой частью путешествия. Поскольку авиакомпании будут требовать, а не рекомендовать их использовать. Европейские авиакомпании Lufthansa, Air France и KLM сделали маски обязательными для пассажиров и экипажей. В США Delta, United, American Airlines и JetBlue ввели такие же правила. Air Canada сделала маски на борту обязательными еще 20 апреля.

"По крайней мере до конца 2020 года пассажиры будут носить маски", - сказал исполнительный директор Kaelis Федерико Хейц, чья компания обеспечивает более 20 авиакомпаний средствами PPE.

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По его словам, наибольшим спросом сейчас пользуется набор SP3, который включает маску, перчатки, средство для дезинфекции рук, салфетки со спиртом и брошюру с советами, как не допустить распространение коронавируса. Авиакомпании могут заказать эти наборы со своим логотипом.

"Они станут новыми наборами удобств на достаточно долгое время, я думаю", - сказал Хейц.

"Что произойдет сегодня и в течение следующих пяти лет, будет зависеть от изобретения вакцины и развития коронавируса. Сейчас нам точно нужна защита", - добавил он. По мнению Хейца, это вопрос общественного здоровья. Поэтому такие наборы должны раздавать бесплатно.

CNN пишет, что сейчас также продолжаются испытания автоматизированных бесконтактных систем проверки здоровья пассажиров перед регистрацией на рейс. В частности, речь идет о кабине с голосовым контролем, которая проверяет температуру пассажира, его пульс и респираторный уровень. Ее разработали компании Etihad Airways и австралийская Elenium Automation. Испытания кабины проходят в аэропорту Абу-Даби. Система автоматически останавливает возможность самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, если зафиксирует в данных о физическом состоянии пассажира признаки возможных симптомов болезни.

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Тем временем, в Международном аэропорту Гонконга руководство пытается установить так называемые системы CleanTech. Они проводят дезинфекцию всего тела. Пассажиры и персонал аэропорта проходят проверку температуры тела, прежде чем войти в закрытый канал 40-секундной процедуры дезинфекции с использованием технологий "фотокатализаторов" и "наноголок".

Аэропорт Гонконга также испытывает автономных "роботов разумной стерилизации" (Intelligent Sterilization Robots), оснащенных ультрафиолетовыми лампами, которые ездят по помещению аэропорта и стерилизуют места, где собираются пассажиры.

"Эксперименты ряда аэропортов с ультрафиолетовым светом, роботами-уборщиками и другими технологиями - это попытка минимизировать дистанцирование ради сохранения пропускной способности аэропортов", - пояснил директор Zaha Hadid Architects Кристиано Кеккато.

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"Иначе потребуются большие аэропорты, чтобы держать людей подальше друг от друга", - добавил он.

Кеккато допускает, что в далеком будущем вероятен сценарий, что у пассажиров в руке будет имплантирован чип, который будет непрерывно следить за состоянием их здоровья, словно в фильме Star Track. И это устройство начнет пищать, если обнаружит заражение.

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