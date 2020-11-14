Индусы отмечают свой главный религиозный праздник - фестиваль огней Дивали.

В Индии зажгли рекордное количество огней на религиозный праздник Дивали, который сегодня отмечают индусы.

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Как сообщает Euronews, по традиции, тысячи паломников съехались в священный город Айодхья, расположенный на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш.

Они зажгли 606 569 масляных светильников, которые горели на протяжении 45 минут.

Таким образом, второй год подряд был установлен рекорд книги Гинесса. В прошлом году представители книги рекордов насчитали 409 тысяч светильников. Для их подсчёта были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Айодхья считается местом рождения бога Рамы. Во время Дивали жители Айодхьи отмечают его триумфальное возвращение в город после 14 лет изгнания, описанное в эпосе "Рамаяна". В этом году в городе по решению верховного суда Индии в Айодхье началось строительства храма Рамы на месте снесенной в 1992 году индуистскими радикалами мечети, построенной во времена Великих Моголов.

А в Лондоне художница Чила Кумари Бурман по случаю праздника украсила неоновыми огнями фасад Британской галереи Тейт. Инсталляция получила название "Вспоминая дивный новый мир".

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Автор: Тамара Отовская