ЕС отказывает в статусе беженцев 90% украинцев – СМИ

Количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенген между 2018 и 2019 годами увеличилось на 25%.

Лишь 10,2% заявлений на убежище от граждан Украины в странах Европы были утверждены.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на третий отчет Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

В 2018 году этот показатель составил 17,3%. При этом в 2019 году на 5% уменьшилось количество поданных украинцами заявлений (с 10 035 в 2018-м до 9 505 в 2019-м).

В первом квартале 2020 года зарегистрировали 1 570 таких заявлений, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Кроме того, по данным отчета, количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенген между 2018 и 2019 годами увеличилось на 25%.

Как сообщал УНИАН, Италия временно запретила въезд на свою территорию, а также прямое и непрямое сообщение для граждан из 13 стран, не являющихся членами ЕС и вошедших в «красную зону».

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