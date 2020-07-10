Италия временно закрыла въезд для граждан из 13 стран, не являющихся членами ЕС

Речь о странах из так называемого "красного списка" ЕС.

Италия временно запретила въезд на свою территорию, а также прямое и непрямое сообщение для граждан из 13 стран, не являющихся членами ЕС и вошедших в «красную зону».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава Италии.

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В частности, запретят въезд и транзит пассажирам, которые последние 14 дней посещали Армению, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Молдову, Бразилию, Чили, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панаму и Доминиканскую Республику.

Украины в перечне нет.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19, есть восемь категорий украинцев, которые могут въезжать в Европейский Союз.

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