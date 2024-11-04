Одной из главных достопримечательностей курортного города является узкоколейная железная дорога, которая считается одной из старейших в мире.

Самый старый морской курорт в Европе находится в Германии, и его когда-то сравнивали с гламурными курортами Франции.

Расположенный на севере Германии у побережья Балтийского моря, город Хайлигендамм в 19 веке туристы сравнивали с Каннами или Сен-Тропе, пишет The Sun. Этот морской курорт когда-то привлекал заботящихся о своем здоровье со всей Европы. Они находили там то, что искали - отдых и релаксацию.

Хотя за время он потерял преимущества перед курортами французской ривьеры, но все равно остался фаворитом среди отдыхающих, которые хотят покоя.

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На курорте находится один из пляжных отелей, состоящий из несколько белых особняков, которые были отреставрированы 20 лет назад и объединены в огромный отель. При отеле даже есть ресторан, отмеченный звездой Мишлен. Его лучшая особенность - это расположение: прямо за полосой белого песка.

На пляже Хайлигендамма есть не только песчаные полосы, но и длинный пирс, с которого туристы могут полюбоваться видами. Одной из главных достопримечательностей города является узкоколейная железная дорога, которая соединяет приморские города вдоль побережья Балтийского моря.

Мекленбургская курортная железная дорога Молли - это железная дорога с шириной колеи 900 мм, которая считается одной из старейших в мире. Красный паровоз курсирует между Кюлунгсборном и Бад-Добераном несколько раз в день, поездка занимает 40 минут.

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Если вы хотите сбежать от городской суеты, то вам стоит заглянуть в этот маленький городок всего в 20 минутах езды от Амстердама. Знаменитый коллекцией исторических ветряных мельниц и деревянных домов, Заансе-Сханс - это живописный район на реке Заан. Он предлагает посетителям заглянуть в жизнь до промышленной революции в стране. В городке есть 11 ветряных мельниц, которые способны поразить даже самых бывалых туристов.

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